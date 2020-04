Intrigas sobre la salud de Kim Jong-un

Dra. María del Pilar Álvarez*

El lunes pasado, la cadena de noticias CNN informó (¿o desinformó?) que el líder norcoreano Kim Jong-un se encontraba en grave estado de salud tras una intervención quirúrgica. Esa noticia fue recuperada por Daily NK en un artículo donde sostenía que Kim Jong-un estaba en una situación delicada de salud a raíz de una cirugía cardiovascular. Frente al revuelo y conmoción producido por estas noticias, Daily NK aclaró que las fuentes eran las mismas de CNN. ¿Cómo había obtenido dicha información la agencia de noticias estadounidense? Aparentemente de un supuesto funcionario de Washington de quien no se han brindado sus datos personales.

Interesantemente, ambas fuentes periodísticas, alineadas a la política anti-dialoguista con el Norte, son medios de comunicación que suelen publicar noticias en contra del régimen norcoreano. De hecho, forman parte de Daily NK el desertor Hwang Jang-yop y el ex diplomático norcoreano en Inglaterra Thae Yong-ho quien acaba de ser electo como legislador por el partido conservador de Corea del Sur. Estar en contra del régimen autoritario de Corea del Norte no justifica la utilización de información de dudosa calidad para desprestigiar al país. Un sistema político y socioeconómico que, si bien se ha desacreditado por su propio accionar, está permanentemente envuelto en especulaciones mediáticas no sustentadas.

Está vez la película comenzó la semana pasada cuando se reveló que Kim Jong-un no había participado de un evento público importante destinado a conmemorar el aniversario de su abuelo, Kim Il-sung, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea a quien el joven Kim admira y, en cierta medida, imita. Kim Jong-un fue visto en público por última vez en una foto de archivo publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KNCA, por su sigla en inglés) en la cual aparece junto a otros oficiales de su gobierno inspeccionando una base área. Este tipo de conexión ausencia-tragedia no es un fenómeno novedoso. En otras oportunidades hemos vivido historias similares en las cuales el líder no aparece en la vida pública unos días y eso genera un boom de ficciones mediáticas. Por ejemplo, en 2014, Kim Jong-un “desapareció” y también se contempló la posibilidad de que estuviera atravesando serios problemas de salud. Por su parte, el Ministerio de Unificación y las agencias de noticias oficiales de Corea del Sur han manifestado que no disponen de una comunicación oficial al respecto y no es posible constatar la fiabilidad de la información sobre el supuesto grave estado de salud del líder.

¿Por qué despertó tanta curiosidad este rumor? La intriga de fondo es quién podría sucederlo. Como en las tradicionales dinastías de la península, la sucesión de poder en Corea del Norte se ha dado, hasta ahora, de padre a hijo. El sucesor no es necesariamente el hijo primogénito sino aquel que ha sabido construir las redes de poder y legitimidad interna requeridas para asumir el control estalinista del territorio. El “gran líder”, Kim Il-sung, reinó hasta su muerte el 8 de julio de 1994. Considerado el “presidente eterno”, el “fundador” del régimen logró consolidar uno de los sistemas totalitarios más duraderos basado en la idolatrización cuasi religosa a su persona y los descendientes elegidos. Su sucesor, Kim Jong-Il, quien gobernó hasta su muerte el 17 de diciembre de 2011, reforzó la devoción filial hacia su familia como uno puede observar al transitar por distintos lugares del país, ya sea el campo o la ciudad de Pyongyang. Luego del asesinato en circunstancias dudosas del hermanastro mayor del actual líder, Kim Jong-nam, en 2017 en Malasia, el joven Kim Jong-un ha mostrado a su hermana menor, Kim Yo-jong, como su “mano derecha” confiriéndole cada vez más poder real al interior de su gobierno. La carismática Yo-Jong es quien los medios de comunicación postularon como la indiscutible sucesora. Pensar que una mujer de tan solo 31 años podría tener el dominio del “reino ermitaño” despertó gran curiosidad y expectativa.

¿Está realmente en riesgo la salud de Kim Jong-un? Es difícil saberlo. Quizás en unos días se revelen fuentes confiables. Ahora estamos frente a una nueva ola de misterios y especulaciones sobre cuestiones que no podemos saber si ocurrirán. En vez de fantasear, sería mejor exigir seriedad a los medios masivos de comunicación, más allá de cuál sea su postura valorativa hacia Corea del Norte.