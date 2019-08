Cuando el malentendido es un sobreentendido

por Paula Groisman

Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires nos reincorporamos a nuestras funciones el pasado 5 de agosto para retomar las tareas luego del receso escolar de invierno. Esta vuelta a clases nos encontró a los titulares con la información de que podíamos acceder a verificar nuestros puntajes en los listados oficiales. De estos puntajes, que se conforman por antigüedad en el área, cursos, carreras, antecedentes culturales, depende nuestra estabilidad laboral a futuro.

Muchos aspiran a lograr la tan ansiada titularización en un cargo luego de años de transitar la docencia, otros esperan acumular cargo porque la necesidad económica actual nos lleva a trabajar más de lo deseado, hay quienes necesitan trasladar su cargo por razones personales o de distancia, y también quienes apuestan a ascender en esta profesión en la que, como sucede conmigo, cuentan con ex alumnos de más de 40 años. Pero toda esta “adrenalina” se ve opacada cuando nos empezamos a reflejar en el otro con expresiones tales como: "tengo mal el puntaje","no me computaron", "me bajaron el puntaje", "no figuro en el listado", etc, etc, etc.

Entonces es cuando nos preguntamos, ¿el malentendido, es un sobreentendido?

La psicología institucional se caracteriza por el ámbito (las instituciones) y por sus modelos conceptuales, siendo parte fundamental el encuadre de la tarea a desarrollar y la administración de los recursos. Toda tarea debe ser emprendida y comprendida en función de la unidad y totalidad de la institución.

Qué pasa con aquellos que son responsables de revisar la documentación docente y confeccionar los listados respetando los criterios correspondientes. Cuántas veces hemos escuchado la frase: “faltan docentes". Nuestra realidad lleva a que numerosos docentes no puedan asistir a realizar continuamente reclamos por cuestiones que, según nos han hecho internalizar, la tecnología, con la inscripción online, solucionaría.

Muchos docentes no pueden acercarse a realizar sus reclamos ya que de ellos depende su grupo de alumnos. Todo está informatizado. Por qué entonces no poder rectificar los errores del mismo modo.

Todas las instituciones tienden a retener y formalizar a sus miembros, a una estereotipia espontánea y fácilmente contagiosa. Esta homogeneización se cumple de acuerdo con las estratificaciones de mando. Esta es la razón por la cual los conflictos de los estratos superiores se canalizan y actúan en los niveles inferiores; como siempre, el hilo se corta por lo más delgado, y lo más delgado es aquí el nivel de desinterés para que no se escuche más el “ faltan maestros”.

Paradójicamente, en esa misma semana de inicio de clases, aparece una nueva propuesta educativa que con el título de “Elegí enseñar”, se proponen estudiantes de los últimos años de estudios secundarios, que coordinados por un facilitador, podrán conocer la dinámica escolar y el rol de los docentes participando de sus clases, en el dispositivo de Jornada Extendida implementado en las escuelas que tenían turno simple.

A lo largo de la experiencia se abordan contenidos vinculados a la orientación vocacional y ocupacional, la educación y las particularidades del rol del educador.

Nos enfrentamos a crisis en las organizaciones educativas. Docentes que optan por continuar a pesar de todos los obstáculos por los que se atraviesa para ejercer la profesión con la calidad y respeto que merecen nuestros alumnos.

El acontecer escolar propone, a lo largo del transcurrir de los días, un cambio a fin de superar estos problemas que se repiten año tras año. No se esperan cambios superficiales de imagen. Cambiar algo para que nada cambie. Bienvenidos los proyectos en que se involucren estudiantes secundarios articulando con Escuelas Primarias, pero más interesante sería que nuestros alumnos vieran reflejados en sus docentes la tranquilidad que esta profesión da a sus trabajadores. La estabilidad laboral, el seguir capacitándose los docentes para rendir al máximo en sus propuestas didácticas y éstas sean tenidas en cuenta en la correcta puntuación al momento de la acreditación de los certificados de cursos o carreras estudiadas, el no tener que solicitar días para sucesivos reclamos que en algunas ocasiones no llegan al final deseado.

Se ha apuntado en este escrito a tratar de situarnos en la particularidad de nuestra organización social y nuestro tiempo histórico, en el encuadre que a la docencia respecta en este quehacer.

En las crisis sociales quedan comprometidos en una situación de antagonismo las relaciones más significativas que configuran ese sistema. Este tipo de crisis, en tanto objetiva, nos trasciende. Sin embargo, estamos involucrados en ellas por nuestra condición de sujetos de este orden social.

Las instituciones, las prácticas, los ideales y otras formas de significación se desorganizan o quiebran. El movimiento desestructurante puede convertir a la crisis social en crisis subjetiva. Pueden surgir vivencias de vacío, confusión y desinstrumentación, rasgo del acontecer crítico.

Estamos inmersos en un mundo social en el que el aislamiento, la susceptibilidad, la intolerancia coexisten y se contraponen con un anhelo de encuentro y continencia. En las escuelas está el espacio para generar modelos de aprendizaje, de interpretación de sí mismos en nuestros alumnos y del mundo que generarán las ganas de “ser docente”.

Si quienes tiene a cargo el promover el bienestar del sujeto, entendiendo que no estamos en un tiempo de diagnóstico y espera, por el contrario, en este escenario de desorientación, debemos profundizar cambios con protagonismo y conciencia.

“El sujeto es sano en tanto aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad transformándose a la vez él mismo”. Cada maestro lucha contra la alienación, la afirmación de lo humano y el fortalecimiento subjetivo. Por el reconocimiento de sí como sujeto capaz de construir su propio destino y de convertirse, en relación con otros, en hacedor social de su historia.

