Los fondos de cobertura de desploman al ritmo de la crisis argentina

Katia Porzecanski y Nishant Kumar

Los grandes fondos de cobertura pensaron que podrían operar a través de los campos minados de la política argentina. En vez de eso, fueron muy golpeados. Autonomy Capital y VR Capital Group observaron las pérdidas de sus ganancias para el año tras comenzar agosto con apuestas en la nación sudamericana. El famoso vendedor en corto Crispin Odey y Glen Point Capital también experimentaron pérdidas.

El presidente promercado, Mauricio Macri, sorprendió a los inversores con su pobre desempeño en las elecciones primarias del país el 11 de agosto. Esto hizo que las acciones, los bonos y las divisas de Argentina cayeran en picada. Los resultados han alimentado la preocupación de que el candidato opositor, Alberto Fernández, junto a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reintroducirán las políticas proteccionistas y reestructurarán la deuda del país.

Autonomy Capital de Robert Gibbins perdió alrededor del 16% en la primera quincena de agosto, afirmaron fuentes familiarizadas con el asunto. Gibbins, que administra alrededor de US$6.000 millones, dijo en abril que esperaba que los votantes eligieran a un candidato favorable al mercado en octubre. Su fondo había subido un 7% hasta julio.

Guerra de interpretaciones: por qué se dispararon las acciones previo a las PASO​

En una llamada con inversores la semana pasada, Gibbins dijo que si bien los mercados han valorado legítimamente una victoria de Fernández, han valorado erróneamente el incumplimiento de la deuda externa, según una persona con conocimiento de la llamada. Gibbins dijo que no cree que eso sea probable.

Más pérdidas

VR Capital también recibió un gran impacto. Su fondo insignia perdió un 14,5% este mes hasta el 16 de agosto, según personas con conocimiento de los rendimientos. El fondo había subido un 10,3% hasta julio. VR Capital, especialista en inversiones en situaciones especiales o difíciles, supervisó alrededor de US$4.800 millones a fines de febrero, según documentos regulatorios.

Glen Point cayó un 4% en la primera mitad del mes, mientras PointState Capital de Zach Schreiber perdió alrededor del 3%, con lo que reduce sus ganancias para el año a cerca del 5%, dijeron personas cercanas a la empresa.

Odey Asset Management también sufrió pérdidas en su fondo insignia Odey European Inc. El fondo de US$900 millones cuenta con el Banco Macro SA, con sede en Buenos Aires, como una de sus 10 tenencias principales.

"Fue muy doloroso ver el 8% de la propia valoración destruido en un instante", escribió el administrador de fondos de cobertura en una actualización a los inversores vista por Bloomberg. Odey cuestionó cuánto dinero más podría perder después de que el peso cayera a un mínimo histórico de 60 por dólar. Su fondo ya había caído un 0,6% en los primeros siete meses del año, según la actualización.

Light Sky, BlueBay

Algunos administradores de cartera escaparon del baño de sangre. Light Sky Macro de Ben Melkman, que administra US$1.000 millones, comenzó a abandonar posiciones en su fondo centrado en Argentina de US$100 millones entre febrero y julio, según una persona con conocimiento del asunto. Melkman, un exsocio de Brevan Howard Asset Management, decidió cerrar el fondo el 31 de julio debido al riesgo electoral.

Melkman, quien anotó ganancias en Argentina en el primer trimestre, dijo a los inversores que "redujo el riesgo e hizo un balance" porque "las elecciones altamente polémicas en los países emergentes generalmente coinciden con una mayor volatilidad, retórica populista y política fiscal laxa", según una carta del segundo trimestre vista por Bloomberg.

BlueBay Asset Management también abandonó sus propiedades en Argentina antes de las elecciones primarias, confirmó una vocera. El gerente de cartera Graham Stock dijo que la empresa eliminó el riesgo de las exposiciones argentinas en las últimas semanas tras un viaje a Buenos Aires en julio.

Odey, quien dijo que la venta masiva creó oportunidades de compra, advirtió que Macri podría tener dificultades para conseguir apoyo suficiente para ganar en octubre.

"Macri tiene alrededor de tres meses para persuadir al 33% que no logró convencer", dijo Odey sobre los resultados de las elecciones primarias. “Pero creo que tiene el carisma de Theresa May. Afortunadamente, no puedo entender una palabra de lo que dice".

Representantes de las firmas declinaron hacer comentarios.