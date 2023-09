Pantalón Cargo, sobreviviente y triunfador

No es fácil encontrar el estilo en vestimenta para cada uno de nosotros. A veces lo elegante no tiene nada que ver con la comodidad, ni con lo adecuado para cada personalidad y/o físico. Los hombros, el largo de las piernas y las caderas limitan las correctas elecciones. Y, aunque no lo pensemos, la altura nos coloca siempre un techo para usar determinadas prendas.

En el mundo de la moda hay creaciones que ganan la guerra de los tiempos. Una de ellas es el pantalón Cargo. Surgido en la Primera Guerra Mundial como un aliado de las tropas británicas, por sus bolsillos prácticos.

Salta en los inicios de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos como parte de los uniformes de trabajo en los distintos sectores.

En los años noventa los artistas de Hip Hop se adueñan de estos modelos, y en consecuencia son llevados a las vidrieras más importantes del mundo fashion.

La versatilidad de sus usos, telas y combinaciones posibles hacen de este diseño el más adecuado a todos los físicos. Y, con la llegada de la moda unisex en esos tiempos, se despega de la masculinidad y del ámbito laboral y musical, para ser el favorito de la rama femenina de la moda.

Más de un siglo después de su creación el pantalón Cargo se consagra como el máximo exponente de la temporada 2023 2024. Muchos se preguntarán ¿porqué suceden estos cambios o permanencias? ¿Caprichos? ¿Interés económico para cambios de guardarropas?

Tendríamos que agradecerle el jogging a los vendedores de ajo y a Benito Mussolini

Es posible que todo esto influya en su regreso. Pero no debemos subestimar a las y los compradores. Por ejemplo, en las mujeres el pantalón Cargo adapta su diseño desde los horarios más tempranos a las noches más elegantes.

El Cargo se presenta esta temporada mudando de telas rústicas a las más suaves, con cintas o adornos. Los modelos pueden variar en el ancho de las caderas o piernas facilitando el lucimiento de los cuerpos.

Algo fundamental son las combinaciones con este diseño de pantalón. Y el “Cargo” llega cargado de opciones, remeras, tapados largos, camisas, chaquetas largas o cortas, chalecos, poleras, tops, y todo lo que el armario contenga y se adapte a nuestro físico, lo que la creatividad permita y el espejo admita.

Pierre Cardin, el modisto que cerró la grieta

La moda es también un juego de inventiva y en estos desafíos creativos el pantalón Cargo es el comodín perfecto para todos. No es casualidad que regrese manteniendo su origen y acepte variaciones interminables.

Se han reunido varios motivos para el regreso triunfador de este diseño.

Conocimiento versus imaginación

El cambio de mentalidad ocurrido desde la pandemia, en donde mucha población ha decidido vivir más cómodamente, la situación económica de varias familias que deben ahorrar para vivir, la practicidad de esta prenda que acepta el taco alto, tanto como el deportivo y la versatilidad de que pueda acompañarnos tanto en el trabajo como en una fiesta dependiendo de las telas y combinaciones, la transforman en la ganadora absoluta del año.

Pero, lamentablemente siempre hay un “pero” en la moda. Es una gran mentira “lo que es moda no incomoda”. A pesar de todas las ventajas de esta indumentaria, debemos tener en cuenta que si la altura no es mucha el pantalón no debería ser muy ancho.

Si las caderas son anchas, éste debería ser ajustado arriba y caer recto hacia el tobillo con bolsillos no muy grandes. De todas formas nosotros somos casi siempre nuestros mejores críticos y los accesorios disimulan o marcan los defectos. Por lo tanto, nuestra inventiva tendrá que desarrollarse para apostar correctamente a esta sobreviviente prenda.

* Escritora, autora de “Amantes Seriales y “Mukul más allá del secreto”; coach de Inteligencia Emocional y Creativa.