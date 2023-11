Burocracia y Justicia

La justicia es un valor natural de la humanidad y que se da en la propia naturaleza. A lo largo de la historia de la humanidad imitamos este sistema y lo adecuamos a nuestros propios valores. Sin embargo, con el tiempo en la historia de la justicia Argentina y específicamente en Tucumán el sistema se fue viciando.

Las personas comenzaron a desconfiar del sistema y sobre todo en materia de derechos de la mujer. Un femicida o un violador terminan teniendo más garantías que la víctima por tecnicismos de la burocracia. Una firma mal puesta, un error que no existe y es difícil de chequear por los trámites y papeles del mismo sistema.

Casos caídos por plazos y quejas archivadas se demuestran en el femicidio de Paola Tacacho. Otros casos como el de Zarlenga viciado por antecedentes de domiciliaria generan un mal sabor en las víctimas que ya no volverán.En la causa contra David Alejandro Bustos también ocurre el mismo sinsabor.

Con una defensa del acusado que pretende interponer un recurso de impugnación a las sentencias definitivas, manifiestamente extemporáneo, es decir fuera del plazo estipulado por lo que debería ser rechazada sin más trámite pero el Magistrado Facundo Maggio lo habría permitido dejando absolutamente privada de los derechos y garantías que acompañan a la víctima. Sentenciado a 7 años por violación con acceso carnal a "Alma"(a quién nombraremos de esta forma preservando su identidad), hoy se encuentra en la situación de que el Juez Facundo Maggio a pesar de las vejaciones probadas por la víctima termine cumpliendo sentencia en la comodidad de su casa, a la espera de los “tiempos” que él considera. Incluso la defensa de la víctima tendría testigos que vieron al acusado haciendo una vida normal hasta seguiría asistiendo a su Facultad como si nada.

Teniendo en cuenta que las domiciliarias en el país son sentencias falibles donde en reiteradas veces los acusados han hecho su vida normal sin pasar encerrados un sólo día. Curiosamente, no es la primera vez que este magistrado Facundo Maggio, dicta domiciliaria y archiva la causa, ya pasó con el caso Zarlenga. Entonces el sentido de justicia se pierde en la burocracia y lo cual es muy peligroso para el sistema. Las víctimas como "Alma" son acusadas, revictimizadas e incluso difamadas durante las causas para lograr atenuantes. Sin embargo, el victimario termina con menos pena de la estipulada y con beneficios del sistema.

En cualquier catedra de derecho penal enseñan que el sistema argentino tiene las penas más duras de toda la región sur. Sin embargo, para quienes pasan un proceso el sentimiento no es mutuo ya que en muchas ocasiones el victimario sigue libre y sin condena social, y muchas causas no avanzan en su proceso y culminan en una domiciliaria.

La sensación de injusticia y vulnerabilidad prevalecen, llamando a reflexión sobre los cambios que deben hacerse. El fallo de David Alejandro Bustos no debe dejar precedentes para que delitos tan graves como una violación culminen en domiciliaria. ¿Dónde nos pararíamos como sociedad si un delincuente sexual gozará de estos beneficios como "un ladrón de gallinas"?.

Creo que esta no es la justicia que esperamos como tucumanos ni queremos para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Si bien la agenda social esta puesta en la mirada sobre los candidatos presidenciales y el Ballotage electoral próximo, esperamos que la próxima gestión tenga en cuenta estas cuestiones. Que el equilibrio de poderes ni la administración de justicia se vean vulnerados por la burocracia y sus errores. Que los delitos ni las penas sean atenuadas por fundamentos que revictimicen o difamen a la víctima. Queda mucho por pensar y muchos causas anónimas por revisar pero que esto sea un aviso para que la justicia no pierda su esencia y tengamos empatía por quiénes lo viven.

Dialogando con el Padre de “Alma” (víctima de David Alejandro Bustos) me recordaba algunos casos por los que el Juez Facundo Maggio pasó dejando su inconfundible huella en aparente favor de los acusados delincuentes, asesinos y violadores. Manifestó que “esperemos que no corra con la misma suerte David Alejandro Bustos que insisto pese a las pruebas y sentencia, sigue entre nosotros como si nada”

En Agosto de 2022, condenan a 11 años de prisión al taekwondista por considerarlo culpable de homicidio simple por el crimen del arquitecto Scida . En octubre de 2021, por una discusión de tránsito en Yerba Buena, Tucumán, Ismael Cativa (27) golpeó brutalmente, le pegó una patada en la cabeza, al arquitecto Scidá (64), haciendo que cayera pesadamente, en estado de inconsciencia, provocándole un traumatismo craneano grave, que le causó la muerte. La defensa del condenado solicitó que el fallo sea revisado por un tribunal de impugnación. Y fue así que el Juez Facundo Maggio pidió “que se le reduzca la pena a 9 nueve años de prisión”.

Este caso en particular es el que más le llama la atención al Padre de “Alma” porque finalmente en Mayo de este año, la corte de justicia de la provincia de Tucumán terminó anulando el fallo de impugnación beneficiando al condenado, dieron a lugar el pedido de la defensa del acusado que solicitó que el fallo fuera revisado, porque a su entender se habían utilizado pruebas de manera irregular, y su cliente nunca tuvo la intención de matar a la víctima y además pedía analizar si el fallo en contra de su defendido está sujeto a derecho. Por lo tanto vuelve todo a fojas cero. Mientras tanto podría este año estar en libertad. Quedan expuestos muchos artilugios y atajos para lograr desde reducir condena, hasta quedar en libertad o algo común que es dejar pasar el tiempo y la causa.

“En la causa de mi hija “Alma”, ya paso por las manos del juez Maggio que por no tener antecedentes el acusado lo deja esperar en la comodidad de su casa hasta que se aplique la sentencia dictada de 7 años de prisión, y ahora la jueza Laura Julieta CASAS del tribunal de impugnación declara admisible sorpresivamente el pedido de apelación e impugnación del abogado defensor del acusado de violar a mi hija, y podría lograr la nulidad y “volver a fojas cero”. Algo increíble. Van y vienen sin respetar los derechos de la víctima real.”

Pablo Amín golpeó hasta matarla a su pareja. Luego, con un bisturí, le extrajo los globos oculares. Fue descubierto cuando arrastraba el cuerpo de Arias por las escaleras. “Hay informes psicológicos, psiquiátricos y sociales, que son contundentes y que indican que no está apto para salir. Lo que señalan es que se trata de una persona que no controla sus impulsos y que sufre de paranoia. Esto declaró el Auxiliar de Justicia García. El Juez de Impugnación Facundo Maggio avaló los permisos de salidas transitorias que había otorgado la jueza de Ejecución para que Pablo Amín condenado a perpetua por haber asesinado a su pareja, caminara entre la sociedad tucumana. Hace 14 años, cuando fue enjuiciado, Amín desplegó una conducta que, según coincidieron en señalar los especialistas, apuntaba a fortalecer la teoría de que era inimputable.

En el debate, por ejemplo, golpeó a su defensor, Roberto Flores, dijo ser presidente del club alemán Bayern Münich y amenazó al secretario del tribunal al decirle “¿querés que te saque los ojitos?”. Pero ahora, en esta oportunidad, su comportamiento fue ejemplar (extracto de La Gaceta Tucumán). Si leyeron bien, éste es un beneficio al que accedió el santiagueño por tener “una conducta ejemplar”. Aparentemente en los próximos años, va a poder solicitar la libertad condicional, como así también solicitar una ampliación de salidas transitorias más adelante.

Un detalle a considerar por el Juez Facundo Maggio, ordenó que antes de que se concretara cada salida, profesionales de la salud deben comprobar si Amín está en condiciones de realizar la visita a su familia.

Crimen de Mohamed:

Luis Carlos Valdez (37) fue condenado a 16 años de prisión por el crimen de Manuel Mohamed. La víctima, de 79 años, fue ultimada de un golpe en la cabeza con una piedra. La pena fue por el delito calificado como homicidio simple. La defensa de la víctima, solicitaba que se condenara al acusado a prisión perpetua por considerar que actuó con alevosía para matar a un anciano indefenso. Pero los jueces, donde se destaca nuevamente Facundo Maggio, entendieron que no había alevosía porque Valdez sería tan vulnerable como el anciano debido a una enfermedad mental, por lo que consideraron que la condena fuera de 16 años y que con ayuda terapéutica Valdez sería capaz de reinsertarse en la sociedad una vez que cumpla con la condena.

Tras siete meses, ordenaron la libertad de Zarlenga

El golfista, que chocó y le causó la muerte a dos rondines, en Yerba Buena estuvo con prisión domiciliaria desde abril. La defensa de Zarlenga planteo que no había riesgos procesales para que su defendido siguiera detenido y que por su “conducta ejemplar” en este tiempo debería tener la libertad. El juez Facundo Maggio le terminó dando la razón a los defensores y ordenó que Zarlenga quedara en libertad. Pero para ello, debió fijar una caución real de $ 20 millones ($ 8 millones más de lo que le fijaron para que le dictaran el arresto domiciliario), no ausentarse de la provincia y del país (le exigieron la entrega del pasaporte), no acercarse a las familias de la víctima y presentarse ante las autoridades periódicamente para demostrar que cumple con las medidas. Evidentemente el Juez Facundo Maggio, siempre destaca que es importante la resolución de los conflictos lo más rápido posible. Será por eso que siempre reduce condenas a los acusados, o da prisión domiciliaria o incluso en los mejores casos directamente decreta la libertad del acusado por conducta ejemplar, a pesar de haber matado, violado por ejemplo.

El Padre de “Alma”, expresa que le resulta llamativo que en la causa contra Alperovich por abuso sexual, El magistrado tucumano Facundo Maggio se declaró incompetente, convirtiéndose en el segundo juez que pidió no formar parte de la investigación por la denuncia de abuso sexual del ex gobernador de Tucumán a su sobrina.

“Alma y su Padre” dejan expuesto en esta nota sus temores a inventos de errores administrativos para posible archivo de causa y sólo esperan que este 9 y 10 de noviembre que se cumplen los plazos para hacer efectiva la condena de 7 años como corresponde al acusado David Alejandro Bustos, lo trasladen al Penal de Villa Urquiza y que no quede Libre o impune en su casa, por “buena conducta ejemplar”, como sucedieron con muchas causas a cargo de este Juez.

* Analista Política y especialista en investigación sobre corrupción