Caso Candela: "Mameluco" Villalba se declaró inocente y dijo sufrir "un calvario"

Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, el principal acusado del crimen de Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años secuestrada y asesinada en 2011, declaró en el juicio este miércoles y se definió inocente, además de afirmar que sufre un "calvario".

"Todos los días me pregunto por qué estoy en esta causa", dijo en los nueve minutos en los que declaró en los tribunales de Morón. No hubo más preguntas luego de la declaración del "capo narco" de San Martín, acusado de ser el autor intelectual.

Villalba dijo vivir "un calvario" y agradeció que le hayan permitido ir a declarar. "Hace 13 años que tengo esta mochila, y duele", aseguró, según contó una periodista de Clarín.

Asimismo, se mostró "en contra del secuestro" porque, según detalló, lo secuestraron "dos veces". Además, agregó que en el penal de Ezeiza está aislado. "Hoy vivo con extrema seguridad, no puedo ni ir al baño solo".

Vale destacar que Villalba llegó al juicio mediante un exhaustivo operativo de seguridad, producto de su condición de preso "de alto riesgo" que obligó al tribunal a cambiar su idea original de que su declaración fuera en persona a todas las audiencias del juicio.

Fue la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había alertado sobre un posible plan de fuga de Villalba, quien está detenido en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza por una condena de narcotráfico a 27 años de prisión.

En las dos primeras audiencias de debate -el 6 y 7 de marzo- "Mameluco" fue trasladado desde el Complejo Penitenciario I de Ezeiza a los tribunales de Morón, y finalmente los jueces del Tribunal Oral Criminal N° 6 aceptaron los argumentos de las autoridades de Seguridad y ordenaron que Villalba asistiera al juicio de manera remota.

Villalba había declarado como testigo en 2017

Por eso es que este miércoles "Mameluco" declaró por segunda vez en el caso Candela, pero la primera como imputado. Primero había sido citado como testigo en el primer juicio oral, que en 2017 terminó con tres condenas.

En aquella declaración, no sólo se desligó de los hechos sino que sostuvo que el secuestro de la nena había sido "un vuelto por plata del narcotráfico", apuntando a Carola Labrador y "Juancho" Rodríguez, padres de la nena: "Los secuestros se hacen por plata. Y no se hacen sin saber que el otro tiene para pagar. Cuando a uno le empieza a ir bien, sabe que se tiene que cuidar hasta de los amigos". Hoy no hizo alusión a esos dichos.

Otro de los cambios en estos siete años fue que Carola Labrador decidió renunciar a su rol de particular damnificada, tras una semana de audiencias. "Los fiscales han militado y militan la causa de la sospecha sobre nuestra familia para encubrir su accionar negligente, plagado de irregularidades e ilegalidades durante todo el proceso", acusó, y se bajó de la querella que tenía junto a sus abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.

"Mameluco" lamentó la ausencia de la mamá de Candela en la audiencia. "Me hubiese gustado que esté acá. Yo también llevo esta mochila, que entiendan mi dolor", señaló.

Tras su declaración, y mostrándose de excelente humor, Villalba fue trasladado por el Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal (SPF). "Mucha suerte", fue su mensaje de despedida para el resto de los acusados en este juicio.

Por el crimen, ya recibieron perpetua, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara y ahora el capo narco está sindicado como el que dio la orden de cometerlo supuestamente porque el papá de la niña, Alfredo Rodríguez, lo habría “buchoneado” ante la Policía.

Según esas hipótesis, a bordo de un helicóptero, el papá de la niña marcó lugares de venta de droga en la zona de San Martín. Junto a “Mameluco” Villalba, están siendo juzgados el ex policía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta, el informante de las fuerzas de seguridad Héctor Horacio “Topo” Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano, todos en calidad de “coautores”.

