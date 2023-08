El cantante Kaleb Di Masi protagonizó una sucesión de choques en Villa Urquiza. Primero impactó contra un motociclista, se escapó y dos cuadras después, chocó contra otro auto. Como consecuencia de su raid temerario, una persona resultó herida.

El artista manejaba un Audi TT con dos acompañantes cuando se produjo el primer choque con una moto de delivery en la esquina de Núñez y Ceretti. Escapó del lugar y enseguida, en Núñez y Altolaguirre, chocó contra un Toyota Etios.

El motociclista resultó ileso. Sin embargo, el conductor del segundo vehículo no corrió con la misma suerte, ya que debió ser trasladado al Hospital Pirovano, donde quedó internado con politraumatismos.

Los choques protagonizados por el cantante de RKT no pasaron desapercibidos, motivo por el que los vecinos no tardaron en producirse múltiples llamados al 911, lo que llevó a la intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el SAME y los bomberos.

"Impactó fortísimo y luego contra dos más", manifestó un testigo del hecho en diálogo con Todo Noticias (TN), en referencia a otros dos autos que resultaron dañados como consecuencia del impacto contra el Toyota Etios.

Antecedentes: el cantante Kaleb Di Masi chocó contra un móvil policial y fue hospitalizado de urgencia

El vecino de Villa Urquiza contó que vio al cantante con intenciones de fugarse de la escena, aunque los vecinos se lo impidieron hasta que llegaron las autoridades policiales y lo dejaron demorado.

"Lo vi queriendo escapar y los vecinos pidiendo que lo frenen. Venían con la música a todo lo que daba y en el medio del alboroto le hice señas a un patrullero para que se acercara", relató y mencionó que luego "llegaron más patrulleros" ya que la situación "era un descontrol".

El ocupante del Etios debió ser hospitalizado como consecuencia del choque.

En relación al herido, el testigo detalló que debieron asistirlo para salir "por la parte de atrás del Etios, todo ensangrentado". "Lo llevaron en camilla con cuello ortopédico", precisó.

No es la primera vez que el trapero se ve involucrado en accidentes viales. Hace unos meses protagonizó un fuerte choque en la Autopista del Oeste que casi le cuesta la vida. En aquel momento le retiraron el registro y aún no tenía permiso para volver a conducir.

Antecedentes y un choque casi fatal

Uno de los primeros episodios que involucraron al cantante de RKT al volante se produjo en julio de 2022 cuando fue detenido en Lanús con 34 gramos de marihuana dentro de su vehículo, cuando iba a su casa en compañía de otras tres personas a la salida de un show.

En abril de este año el cantante casi pierde la vida en otro incidente vial.

Posteriormente, en abril de este año, el artista fue hospitalizado de urgencia tras protagonizar un accidente automovilístico en la Autopista del Oeste. Iba a bordo de un Chevrolet cuando chocó contra un patrullero en la zona de Moreno.

"Me salvé de milagro", manifestó luego de aquel accidente por el que le retiraron la licencia de conducir. "Gracias a Dios que me dio una oportunidad más. Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros", añadió.

