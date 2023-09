Los familiares de Germán Omar Bello, el hombre atropellado por Cruz Novillo Astrada en la avenida 9 de Julio hace poco más de una semana, remarcaron la necesidad de que el polista sea detenido.

Bello, de 35 años fue atropellado y abandonado en la madrugada del 17 de septiembre, sobre la avenida 9 de Julio, por la camioneta 4x4 que conducía el polista, de 24 años. Novillo Astrada obtuvo su excarcelación poco después del accidente.

Excarcelaron al polista que atropelló y mató a un hombre: dijo que el peatón cruzó mal

"Esta persona lo abandonó, no paró a asistirlo. Más allá de lo que haya pasado, lo mató y huyó", reclamó Florencia, hermana de la víctima, y agregó: "Todavía no sabemos qué decisión vamos a tomar con respecto al abandono de persona, queremos hacer hincapié en el destrato que tuvimos con la Justicia. Nosotros fuimos las víctimas".

Según informó la agencia NA, la mujer contó que su hermano tenía problemas de adicción y vivía en diferentes refugios de la Ciudad de Buenos Aires. "Venía los fines de semana a visitarnos, pero esa fecha no vino y aparentemente se iba a un refugio, se había comprometido a ayudar", detalló.

Luego de que se conociera que Bello tenía antecedentes penales, incluyendo robos y uno por homicidio en tentativa a disparo de arma de fuego, su hermana afirmó que el hombre cumplió con las condenas correspondientes y que la información trascendió "para ensuciarlo".

Fotografía del accidente fatal que tuvo lugar en la Avenida 9 de Julio.

"La familia de Novillo Astrada no se comunicó con nosotros y la Justicia no actuó con igualdad para las dos partes. Consideramos que no tendría que estar libre", concluyó la mujer.

Accidente y muerte en la Avenida 9 de Julio

Cruz Novillo Astrada atropelló y mató a Bello en la madrugada del domingo 17 de septiembre, frente a la embajada de Francia. El conductor quedó detenido horas después, cuando se presentó a la Comisaría 1 de la zona y poco después fue liberado.

Advertencia: las imágenes son impactantes y pueden herir su sensibilidad

En el registro de una de las cámaras de seguridad de la zona se puede observar cómo Bello se encontraba cruzando la avenida cuando es impactado de lleno por la camioneta Amarok que conducía Novillo Astrada, quien lo arrastró durante varios metros hasta dejarlo tendido sobre el asfalto, donde murió.

El polista no se bajó para asistir a la víctima. Por el contrario, huyó del lugar, aunque se entregó horas después en compañía de su familia y su abogado, Rafael Cuneo Libarona. Fue acusado de "homicidio culposo agravado por fuga", aunque no tardó en recuperar su libertad.

Rafael Cúneo Libarona: “Cruz es mellizo, su hermano Justo murió en un accidente y no lo pudo sostener”

El abogado negó que el polista hubiera bebido en los momentos previos al accidente. "La presencia de alcohol se detecta casi a las seis horas. Hicimos todo lo posible para ir a la comisaría lo más rápido posible. Él no había tomado", enfatizó.

Y dijo por qué él cree que no se detuvo: "Hay varias razones por las cuales no frenó. La primera razón, que puede ser o no compartida, pero las razones objetivas existen: su hermano mellizo había sufrido un accidente hace dos años y falleció. Todo esto a él lo conmovió. Fue un tsunami para él y siguió la marcha", expresó en su momento Cúneo Libarona en diálogo con Urbana Play.

Agregó que unos días antes el polista "había sufrido un robo a 10 cuadras" de donde ocurrió el accidente, un hecho durante el cual le rompieron el vidrio de la camioneta y le robaron su portafolio. "Él pensó que esta persona venía con alguien, porque no pudo ver, dijo 'si yo freno me linchan, me matan'. Entonces siguió la marcha y llamó al 911".

¿Quién es el polista que atropelló a un joven en la avenida 9 de Julio?

Cruz Novillo Astrada, de 24 años, es hijo del ex presidente de la Asociación Argentina de Polo. Tenía un hermano mellizo, Justo, quien murió hace dos años en un accidente ocurrido en San Antonio de Areco, cuando chocó contra un micro a la altura del kilómetro 103 de la ruta 8. Tenía 22 años.

Tras haber atropellado a Bello, el polista fue excarcelado, aunque el juez Carlos Bruniard le prohibió salir del país mientras se resuelva definitivamente su imputación.

AS/LT

LT.