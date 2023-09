Una periodista denunció que fue atacada a piedrazos mientras circulaba por la Panamericana

Una conocida periodista fue atacada mientras circulaba a bordo de su vehículo en plena autopista Panamericana. Se trata de Eleonora Cole, conductora en el canal LN+, a quien le arrojaron un piedrazo desde un puente que alcanzó a astillar su parabrisas.

"Recién me tiraron una piedra en Panamericana Km 27 aprox. Fue desde arriba de un puente. Me astillaron el parabrisas. Me imagino que el objetivo era que frenara para robarme. Aviso para que estén atentos", escribió la periodista en su cuenta de Twitter ayer a las 9.42 de la mañana.

Su intervención motivó una respuesta por parte de Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de esa vía. "El control y penalización de infractores corresponde a las autoridades de aplicación. Las empresas concesionarias viales no cuentan con poder de policía. Muchas gracias", le respondieron desde una cuenta institucional.

Ataques y una autopista insegura

El ataque denunciado por la periodista es algo que suele ocurrir de acuerdo al relato de diferentes automovilistas en redes sociales y foros de tránsito. Las exigencias por mayores medidas de seguridad en el tránsito por esa arteria suelen aparecer cada tanto, a partir de robos o intentos de robo.

El post de Eleonora Cole.

A principios de mes, dos delincuentes fueron detenidos tras robar una camioneta y ser perseguidos desde San Isidro hasta el acceso Tigre de la Panamericana, a la altura de San Fernando.

Los autores del robo habían emprendido su huida por la autopista mencionada y un patrullero que fue alertado comenzó a perseguirlos en una secuencia que quedó grabada por las cámaras de seguridad.

En esa y otras autopistas también había sido noticia tiempo atrás un fenómeno preocupante. Todo estalló con el crimen de Andrés Blaquier, un empresario que fue atacado cuando circulaba por Panamericana para robarle su moto.

El caso dejó al descubierto un entramado de robos de motos de alta gama para revenderlas en el mercado negro a través de las redes sociales.

