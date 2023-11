Un niño de 9 años falleció y su hermano de 5 resultó herido tras un accidente en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, en el cual las motos en las que viajaban fueron impactadas por dos patrulleros. Un agente de la Policía Bonaerense, de 21 años, fue detenido en relación con el fallecimiento de Felipe Bautista Yedro.

El otro policía involucrado en el incidente enfrenta acusaciones de lesiones y ambos serán sometidos a interrogatorio este martes, según informaron fuentes cercanas al caso.

El incidente se produjo el sábado por la noche, tras la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, cuando las calles estaban llenas de gente debido al ambiente festivo. En ese momento, una moto en la que viajaban Agustín Pogonza y su sobrino de 5 años, quienes no llevaban cascos de protección, chocó contra el costado izquierdo de un patrullero que circulaba por la calle Necol al 1000, cerca de la intersección con Pío Baroja.

“La moto venía a velocidad y el patrullero, que andaba por calle de tierra, se adelantó para agarrar el asfalto”, explicaron fuentes de la investigación.

En ese instante, de acuerdo con lo informado por las fuentes, se presentó el segundo móvil, que circulaba en dirección contraria por la calle Necol. En la parte delantera viajaban dos policías, mientras que en la parte trasera del vehículo se encontraba una persona detenida por infringir las normativas de tránsito al manejar sin casco. Llevaban consigo la moto en la parte trasera del patrullero y llegaron al lugar justo cuando se encontraron con la escena del primer choque.

Según la reconstrucción realizada por las autoridades, cuando el segundo vehículo policial llegó al sitio del choque, los vecinos se juntaron alrededor de él. En un intento por huir del lugar, el conductor retrocedió y, lamentablemente, chocó con una segunda motocicleta en la que viajaban los hermanos Tomás Yedro y Felipe, causándoles daños.

La brutal secuencia quedó registrada por una vecina. “¡Lo pasó por arriba!”, se escucha gritar a unos de los vecinos.

En la tarde de ayer, Carlos Patricio Pérsico, quien lidera la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 especializada en Delitos Culposos, junto con efectivos de la Gendarmería Nacional, se dirigieron al lugar del incidente. Los peritos de la Gendarmería realizaron el levantamiento de pruebas que serán objeto de peritaje.

El hermano menor de Bautista sufrió múltiples heridas

Este martes, Pérsico interrogará a los conductores de los móviles policiales. Uno de ellos se encuentra detenido, enfrentando cargos por "homicidio culposo agravado", mientras que el otro, acusado de "lesiones culposas", fue liberado.

En la jornada del lunes, prestaron declaración los oficiales de la Policía Bonaerense que iban como pasajeros en los patrulleros, así como el hombre detenido por contravención, quien afirmó haber presenciado el primer choque de frente, pero no la segunda que ocurrió detrás de él.

Según se supo, los acusados dieron negativo en el test de alcoholemia. “La noche del sábado no estaban fuera de su jurisdicción ni de lugar. Tampoco usaron armas para reprimir a la gente. Los enfrentamientos fueron con el Comando y no con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) a la que ellos pertenecen”, aseguraron fuentes del caso.

El mayor de los hermanos que conducía la moto fue herido por la policía

“Los policías no fueron capaces de ayudarnos”, denunció Tomás, el hermano de la víctima en Radio Mitre, que también resultó lesionado en el accidente. “Cuando nos embistieron, la gente fue a increparlos y la policía en vez de ayudarnos se puso a reprimir y después se fue”, se lamentó el joven que maneja la moto que fue arrollada por el patrullero.

Tomás contó que una vez que finalizó el encuentro en el Maracaná, salió a dar unas vueltas por el barrio con su hermano. “En un momento lo pierdo y cuando llego a dos cuadras de mi casa me encuentro primero con el accidente que tuvo mi primo, con mi hermano más chiquito. Me bajo de la moto para ayudarlos y cuando voy en dirección a mi casa, el patrullero hace marcha atrás y me arrastra con la moto”, relató. “A mí me salvó la moto pero mi hermano salió despedido y murió en el acto”, señaló.

