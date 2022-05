A casi dos meses de la última sesión, un diputado de JxC pegó el faltazo por un viaje familiar

La Cámara de Diputados tendrá su segunda sesión en lo que va del año y un legislador estiró el receso por “un viaje que ya tenía pensado”. Se trata del puntano Claudio Poggi, del bloque Avanza San Luis.

La última sesión fue el 11 de marzo cuando se aprobó el acuerdo con el FMI. Desde ahí, la actividad parlamentaria fue casi nula para la mayoría de los diputados. Ayer se acordó una nueva sesión, pero a Poggi lo agarró en medio de una licencia que había presentado el pasado 2 de mayo.

La nota que le envió a Sergio Massa sostiene que su licencia será entre el 2 de mayo y el 18 de mayo. El detalle es que pidió que sea “sin goce de haberes”. “Responde a razones estrictamente personales y no a funciones que desempeñó como diputado nacional”.

En su entorno explicaron que PERFIL que “tenía un viaje por cuestiones familiares” y que “lo había avisado al presidente del bloque con anterioridad”. “Pidió licencia sin goce de sueldo por el tiempo que no estaría con posibilidad de asistir”, remarcaron ante la consulta de este sitio.

Lo curioso es que en la jornada de hoy Juntos por el Cambio consiguió a último momento que se sume al temario el debate por la Boleta Única. Incluso, Poggi fue uno de los que presentó uno de los proyectos. “Obviamente todo el viaje surgió mucho antes que surgiera este tema en la sesión”, aclararon en su entorno.

Sin embargo, a esta altura es casi imposible que se debata este tema, ya que al no tener despacho de comisión, se necesitan dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento. El Frente de Todos ya adelantó que no dará su voluntad y el tema no será tratado.

Uno de los popes parlamentarios de Juntos por el Cambio se refirió en diálogo con PERFIL al faltazo de Poggi: “Ya tenemos el número del quórum, tenemos 130 (se necesitan 129). Se ponía en riesgo si alguno de los bloques que nos va a acompañar, no lo hacía”. “Uno no puede ser adivino de cuándo va a haber sesión”, sostuvo.

En la sesión de hoy está previsto que a partir del mediodía la Cámara baja comience a debatir la nueva reglamentación para enfermedades de transmisión sexual, el blanqueo de capital para personas que inviertan en la construcción y el proyecto de cannabis medicinal. Este último ya cuenta con media sanción y se convertirá en ley.

Está previsto que la sesión no se extienda demasiado. Prevén terminar antes de la media noche ya que “hay muchos actores de la sociedad civil que esperan que salga la ley”. Por eso, acordaron en Labor Parlamentaria, se acortará la lista de oradores.

