Patricia Bullrich: “Estamos trabajando en base al modelo del código, el original de donde sale el ‘código Bukele’ ”

En el marco de una entrevista virtual concedida el último viernes, Patricia Bullrich se refirió a las reformas que llevarán a cabo en el sistema penitenciario a nivel nacional, sobre las que precisó: “Estamos trabajando en base al modelo del código, el original de donde sale el ‘código Bukele’ ”, sin embargo, señaló que “necesitamos una mejor estructura, porque las cárceles no están pensadas para presos de alto riesgo”.

La ministra de seguridad de la Nación brindó declaraciones al programa Oppenheimer Presenta, emitido por la cadena televisiva internacional CNN en las que afirmó que buscarán hacer nuevas cárceles y aseguró que “ahora hemos hecho un programa para los penados que seguían delinquiendo desde adentro”. “Les sacamos todos los derechos”, enfatizó.

En relación con ello, explicó que están realizando una labor conjunta con un grupo de miembros de los ‘Carabinieri’ italianos (Gendarmería y organismo de Seguridad del Estado) y un cuerpo legal, que “han venido a la Argentina a trabajar con nosotros”, informó la jefa de la cartera del gabinete de Javier Milei.

El narco en Rosario: una gran multinacional

“El objetivo es crear las cárceles que necesitamos en la Argentina que, hoy en día no son para 40 mil presos, pero si estamos trabajando en lograr un capital público privado porque hoy el Estado argentino está con muy poco dinero y no está haciendo inversión pública”.

“Les sacamos todos los derechos”

“Les sacamos todos los derechos, sólamente tienen un derecho a comunicación con la familia”, acentuó Patricia Bullrich sobre las nuevas medidas que comenzarán a implementarse para los reclusos en todos los penales del territorio nacional y, puntualizó las siguientes modificaciones:

No pueden recibir visitas que no sean las de su propia familia y nada más que 2 personas

Dos llamadas telefónicas

Aislados totalmente

Ministro de seguridad de Bukele disparó contra Bullrich: “Error muy grave lo de la foto” al emular el método carcelario

Patricia Bullrich junto a las fuerzas federales en Rosario

“Ustedes saben que entran teléfonos todo el tiempo, todo este tipo de cosas que ocurren constantemente”. subrayó la ministra de seguridad del Gobierno nacional durante el transcurso del reportaje con el canal de TV CNN.

La principal representante del Ministerio de Seguridad hizo hincapié en el respeto a los derechos humanos y sostuvo que “no vamos a opinar en ese sentido sobre Nayib Bukele, pero si vamos a garantizar en la Argentina el total y absoluto respeto a los derechos humanos”.

No obstante, Bullrich finalizó sus declaraciones y advirtió que “esto no significa no ser firmes contra el delito”.

PM