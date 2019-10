Alberto Fernández descarta mantener a Guido Sandleris si llega al Gobierno: "No hizo mérito"

Alberto Fernández respondió este viernes 18 de octubre a los empresarios que le reclaman que algunos funcionarios actuales continúen en sus cargos si el Frente de Todos gana las elecciones del 27 de octubre. Entre los pedidos, que ejecutivos manifestaron en el coloquio de IDEA, figura el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, algo que el candidato presidencial rechazó: "Me parece insólito que me hablen del buen funcionamiento del Banco Central. ¿Cuál es el mérito?" retrucó.

"Hoy leía a la mañana en los diarios que un grupo de empresarios reclama por la continuidad de la conducción del Banco Central. Y yo me preguntaba: ¿Cuál es el mérito? Desde las elecciones primarias hasta acá dejaron fugar casi 20.000 millones de dólares. Estamos en problemas", afirmó Fernández en diálogo con Habrá Consecuencias, ciclo de El Destape Radio.

Banqueros y empresarios de IDEA y el Foro de Convergencia presentarán la semana próxima un documento a los candidatos a presidente, para que haya "continuidad de funciones" en instituciones con dirigentes que tienen mandato más allá del 10 de diciembre, como el titular del Banco Central y el de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Al respecto, el exjefe de Gabinete afirmó que Sandleris no hizo mérito para continuar en su cargo, por lo que si él gana las elecciones y asume la presidencia el 10 de diciembre, todo indica que el funcionario será desplazado y reemplazado por alguien de su confianza. Si bien hay varios nombres en danza para el BCRA (entre ellos destaca un exocupante del cargo, Martín Redrado, quien acusó a la gestión actual de dejar que el dólar se dispare tras las PASO), el candidato por ahora rechaza confirmar a ninguno.

Fernández reiteró que le parece "insólito" que los empresarios que piden eso le hablen del "buen funcionamiento" de la política monetaria y elogien el funcionamiento del Banco Central. "Yo no descarto ni afirmo nada, pero me parece insólito que me hablen del buen funcionamiento del Banco Central. Eso me llama la atención. Yo marco estas cosas porque sino no se va a entender", dijo.

Guido Sandleris ocupa el cargo de presidente del Banco Central desde el 25 de septiembre de 2018, cuando asumió de emergencia por la renuncia imprevista del economista Luis Caputo, quien estuvo en ese puesto sólo tres meses. El jefe de la autoridad monetaria fue nombrado en el cargo "en comisión" por el presidente Mauricio Macri, pero el oficialismo nunca logró el acuerdo del Senado para oficializar los el mandato legal.

Por su parte, Sandleris había sido consultado semanas atrás sobre su deseo de continuar o no en el cargo, y respondió que más allá de los nombres lo que importa es la continuidad de la política de tasas reales positivas.

Respecto del acto del peronismo unido en La Pampa, sostuvo: “Hacía muchos años que no había un 17 de Octubre común para todos nosotros. Ver a todos unidos me puso muy contento”. Sobre las medidas en caso de resultar electo el 27 de octubre, consideró: “Entiendo la ansiedad de todos, empezando por la gente que más padece y de la que este gobierno se olvidó”. Y agregó: "Cuando Macri se vaya la pobreza va a estar en el 40%. Pero nosotros llegamos para ocuparnos de ellos, los que más padecen son nuestra prioridad”.

A.G./F.F.