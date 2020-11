Alberto Fernández tiene dos dosis de la vacuna rusa pero aún no se la dio

El presidente Alberto Fernández dijo que tiene dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, pero aclaró que no se la aplicó porque considera injusto dársela cuando el resto de la población no tuvo acceso. Según le dijo a la agencia rusa de noticias, recibió las dosis "por el privilegio de ser presidente".

"Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá, por supuesto que me la daría", explicó a Sputnik. "He de confesar que me han ofrecido vacunarme, pero la verdad no me parece justo, por eso no me vacuné", dijo el Presidente.

La secretaria de Salud viajó a Moscú para cerrar las negociaciones.

El mandatario dijo que otros laboratorios también le ofrecieron. "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión para la adquisición, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", precisó.

Fernández confirmó este lunes 2 de noviembre de 2020 que Argentina recibirá las primeras 10 millones de dosis en diciembre y el resto en enero, completando un total de 25 millones de dosis. PERFIL había anticipado el viaje secreto de la viceministra de Salud Carla Vizotti a Moscú para avanzar con las negociaciones.

Al mismo tiempo, Argentina tiene un convenio para producir en Argentina la vacuna de Astrazeneca y tiene contratos para avanzar con la compra de otras marcas.

