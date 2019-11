Alejandro Finocchiaro dice que "no hay diálogo entre el gobierno saliente y el entrante"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, advirtió que "no hay diálogo" entre el gobierno de Mauricio Macri saliente y equipo del presidente electo, Alberto Fernández "No hay diálogo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. No hay transición, pero nosotros estamos preparados para la transición. El presidente electo ha decidido que sea así y tiene derecho", aseguró en una entrevista en el canal A24.

"No existen ningún tipo de transición", aseguró el funcionario. Dijo que el gobierno actual está preparado "si llama el que va a ser ministro de Educación o alguien designado por Alberto Fernández". "Yo estoy preparado para ver los números, los programas y las políticas públicas del Ministerio", dijo. Sin embargo, aclaró que la transición gubernamental "no se está haciendo por una decisión de no hacerla".

"Es Fernández es el que tiene que tomar la decisión de hacer la transición", puntualizó.

Consultado sobre cuáles fueron los errores de Macri en su gobierno, Finocchiaro dijo que "lo malo fue intentar derribar todos los privilegios todos juntos". "En algún momento no percibimos adecuadamente el enorme esfuerzo que estaba haciendo la clase media", aseguró para reconocer que no fue posible revertir la "herencia": "Tratando de hacer lo que había que hacer, no pudimos detener la inflación y la pobreza".

"Hemos hecho un gobierno decente, republicano y la historia va a rescatar muchas buenas cosas, porque estuvimos bajo fuego desde el minuto uno", aseguró el funcionario, quien aseguró además que "Macri se ganó el derecho de conducir la oposición". "Por ahí con un liderazgo más horizontal, pero hay que preguntarle a él si se quiere presentar en 2023.

Haciendo un análisis de los gobiernos posteriores a la dictadura, Finocchiaro destacó en la entrevista: "Alfonsín dejó el concepto de democracia y los derechos humanos, pero lo malo fue la cuestión económica". En Carlos Menem destacó "la modernidad", mientras dijo que Fernando De la Rúa "quería hacer un país nórdico, pero le faltó capacidad de decisión". Refiriéndose al presidente de transición Eduardo Duhalde, el ministro dijo que "agarró un país en llamas y lo condujo" y destacó al fallecido Néstor Kirchner por haber "revalorizado la política".

Aseguró, sin embargo, que bajo los gobiernos kirchneristas "Argentina no pudo pegar un salto hacia delante y con Cristina Kirchner hubo una matriz de corrupción y autocracia". "Me cuesta mucho encontrar algo bueno en el gobierno de la ex presidenta", dijo. "Ella ganó con el 54% porque en 2011 la economía había pegado una envión, porque representaba a una mujer que había tenido una desgracia personal muy grande y creo que hizo".

"Cristina Kirchner necesita tener la suma del poder público y ha tenido y tiene un montón de causas que le son difíciles de explicar", analizó. Finalmente, refiriéndose a Alberto Fernández, Finocchiaro analizó que "es un político de toda la vida que tuvo fortuna, que no es igual que suerte. Siempre estuvo cerca del poder y un día le tocó". Lo comparó con un hombre que encuentra un billete de lotería ganador en la calle, no por suerte, sino porque lo buscó.

Una eventual grieta entre Cristina Kirchner y Fernández "sería algo gravísimo". "Si el peronismo busca dirimir sus diferencias en el poder puede ser trágico”, declaró.

D.S.