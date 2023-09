Alquileres: el oficialismo va por su dictamen y pone en riesgo la aprobación definitiva

La discusión por la modificación de la Ley de Alquileres vigente podría tener un nuevo avance esta semana con la convocatoria el jueves a una sesión en el Senado.

Allí el Frente de Todos apuesta a aprobar un dictamen propio, que se terminó de elaborar el último miércoles en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, pero que no coincide con la media sanción que vino de Diputados y que tiene el aval de Juntos por el Cambio.

El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en Diputados, dispone que la duración máxima de los contratos sea por dos años y que los ajustes sean por intervalos no inferiores a cuatro meses y con un mecanismo de actualización del precio del alquiler que deberá ser convenido entre las partes, pudiendo aplicar el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados or el Indec, o una combinación de los mismos.

En cambio, la postura del Frente de Todos, con el respaldo de algunos aliados, establece mantener en tres años el plazo de los contratos y una actualización de los contratos a partir de los seis meses con el índice Casa Hogar como referencia.

Al respecto, el senador Ricardo Guerra, titular de Presupuesto, indicó que “lo que se ha procurado hacer con este proyecto es asignarle un equilibrio a esta relación contractual que la media sanción no la tenía y, desde nuestra posición, tenía un desequilibrio para una de las partes, que es la que tiene la mayor fuerza en esta relación contractual”.

El dictamen firmado por el Frente de Todos contó con el acompañamiento del bloque Unidad Federal, aunque con una disidencia acerca del tipo de índice aplicado para la actualización. Con este aval, el oficialismo se acerca al quórum necesario, que deberá ser reforzado por otros aliados de monobloques que en principio, acompañarían el inicio de la sesión, situación que se viene complicando en los últimos meses.

Por su parte el radical Víctor Zimmerman sostuvo: “Queremos seguir analizando este proyecto e insistir con la aprobación de la media sanción tal como vino de Diputados”. Por ese motivo, Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría, en sintonía con lo aprobado en la Cámara baja.

En la sesión también se incorporaría el proyecto de alquileres temporarios que unificó dos iniciativas de la kirchnerista Ana María Ianni y de la mendocina de la UCR Mariana Juri, que promete generar un revuelo interno en Juntos por el Cambio, a partir de la negativa de Patricia Bullrich de establecer cualquier regulación sobre el mercado que se maneja por plataformas digitales.

En el caso de que se apruebe en el Senado la versión que defiende el oficialismo, el tema volvería a Diputados. El saldo de la discusión depende con qué cantidad de votos se aprueba el dictamen de mayoría en el Senado. Si es por mayoría simple, la oposición necesitaría de la misma proporción para insistir con el proyecto original en Diputados. No obstante, en el Frente de Todos confían en poder hacer fuerza a partir de la presencia de varios diputados que estuvieron ausentes el 23 de agosto, más el voto positivo de algunos aliados circunstanciales que dieron quórum, pero no acompañaron. Si el FdT logra en cambio una mayoría más abultada en el Senado, será difícil que JxC pueda insistir con el texto original ya que no tiene margen para sumar más votos.

En cualquier caso, esta situación en medio de la campaña pronostica un retraso aún mayor en la posible aprobación de una solución para los inquilinos que esperan hace ya un año y medio.