De Lamadrid: "Viene una reforma electoral y constitucional para terminar como Santa Cruz"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro De Lamadrid, lanzó fuertes críticas contra el proyecto de reforma judicial que se debate en el Senado con la que aseguró que si se aprueba "los relatos de Cristina Kirchner van a tener un correlato judicial". Además, advirtió que también se "viene una reforma electoral y constitucional para terminar como Santa Cruz, una autocracia familiar hereditaria".

El legislador radical afirmó que la reforma "se hizo en el Instituto Patria" y que con el proyecto "es la posibilidad para Cristina de convertirse ella en la justicia". "Cristina ha loteado la reforma judicial, hasta a Dylan le va a tocar un juzgado a cargo", dijo en diálogo con TN.

De Lamadrid también lanzó fuertes advertencias sobre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner. "El presidente se tiene que cuidar de Cristina. Cristina se va a vengar de Alberto, lo está humillando. Cristina planea un autogolpe una vez que se pueda desembarazar de Alberto Fernández y Duhalde plantea una hipótesis de golpe distinto para terminar con los Fernández y que asuma su ahijado político que es Massa", manifestó.

El kirchnerismo va por la aprobación de la reforma judicial en el Senado

En ese sentido, el diputado dijo que la reforma "sirve para que no suceda lo que iba a pasar si Cristina Kirchner perdía la elección, que era que iba a ir presa. Es absolutamente evidente. Por eso, Cristina se escondió atrás de Alberto Fernández para que no le pasara a Menem lo de 2003, ganar en primera vuelta pero perder el balotaje. Se trataba de usarlo a Alberto Fernández para ganar la elección y evitar ir presa".

Sin embargo, expresó: "Lo que necesitaba de Alberto ya lo obtuvo, al presidente no lo necesita más. Antes de la reforma judicial, se dejaron de apelar causas en la Oficina Anticorrupción, se empezaron a cerrar algunas causas y liberar ex funcionarios de la corrupción. Hace 2 meses que lo venga alertando. Alberto Fernández es el peón del ajedrez de Cristina".

"El presidente se tiene que cuidar de Cristina. La reforma judicial es la posibilidad para Cristina de convertirse ella en la justicia, primero evitar el castigo, no devolver lo robado y convertirse ella en la justicia. Con esta declaración de que no es su reforma, lo termina humillando, y ahora Alberto no puede salir que no es su reforma, sería un escándalo", agregó.

Asimismo, manifestó: "Pero está claro que la reforma judicial se hizo en el Instituto Patria. Es el proyecto de Cristina. Le hace al presidente decir que es la reforma de él, para eso lo lleva de presidente".

"La corrupción ha sido tan grande y demostrada que Cristina tiene que poner patas para arriba al Poder Judicial, tiene que hacer una reforma costosa, innecesaria y a contra mano para garantizar su impunidad", dijo De Lamadrid.

En esa línea, comentó: "Lo que viene para adelante es que los relatos de Cristina van a tener un correlato judicial. Nisman se suicidó, a Maldonado lo asesinaron. Viene una reforma electoral y posiblemente constitucional para ir a lo de Santa Cruz, una autocracia familiar hereditaria. Una autocracia con certificado de higiene democrático a nivel nacional".

Jorge Yoma criticó la "bochornosa" reforma judicial: "Solo está en la agenda del gobierno"

"Con la reforma judicial se terminan ocupando por militantes, se crean nueve cámaras en el interior, con tres salas cada una. Cristina ha loteado la reforma judicial, hasta a Dylan le va a tocar un juzgado a cargo", lanzó.

En cuanto a las polémicas declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, alertó: "Alberto le trajo a Cristina al Duhaldismo, que Massa es Duhalde, con la esperanza de que se iban a poder independizar y liberar de Cristina y La Cámpora. Lavagna es el Duhaldismo de afuera".

"Cristina planea un autogolpe una vez que se pueda desembarazar de Alberto Fernández y Duhalde plantea una hipótesis de golpe distinto para terminar con los Fernández y que asuma su ahijado político que es Massa", expresó.

En ese sentido, siguió: "Cristina celebró la marcha del 17 porque terminó de vaciar de poder a Alberto Fernández. Cristina se va a vengar de Alberto Fernández, lo está humillando, le hace decir y hacer cualquier cosa. Es un presidente que no gobierna, que perdió la credibilidad. Cuando uno entra en contradicciones tan tremendas, entra en un derrotero hacia la ridiculez".

"Es posible que hagan una conformación de la Corte con salas y un presidente de todas las salas, que va a ser el fin de la Corte Suprema. Cristina dice que no es la reforma que le gusta porque esto es el punto de partida, después viene la Corte, el procurador.", señaló.

Por último, concluyó: "Cuando hacés que tu mayoría circunstancial haga erosionar y destruir las instituciones de la república, estás haciendo una dictadura de la mayoría, no escuchás, no debatís, arrasás, vas para adelante. Y al gente, aún en pandemia, la tienen encerrada y llena de miedo, para avanzar sobre esta cuestión. Han hecho un tratamiento autoritario e inconstitucional del manejo de la pandemia".

EuDr / DS