Aníbal Fernández no le perdona a Máximo su renuncia: “Si no te gusta, esperemos a que vos seas presidente”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a referirse a la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados por su posición contraria al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En televisión, remarcó que es un "dirigente importante" pero destacó que no le asigna valor a la carta. "Lo único que falta es que yo le diga al Presidente que no lo acompaño porque no hace lo que yo quiero”, cuestionó.

Luego de la renuncia de Kirchner como presidente de la coalición oficialista en la Cámara baja, en 24 horas, el presidente Alberto Fernández y el mandamás de Diputados, Sergio Massa, decidieron que el nuevo titular del frentetodismo sea el santafesino Germán Martínez, tratando de dejar atrás la tensión a cielo abierto.

“Es un dirigente muy importante en la línea de nuestro movimiento político”, empezó aclarando el máximo funcionario de la cartera de Seguridad. Sin embargo, trató de dejar atrás la decisión de Kirchner, otra disyuntiva del oficialismo que tuvo como característica la presentación de una misiva que dejó en claro la tensión en la coalición panperonista.

“Si es lo que él ha entendido que tiene que llevar a la práctica... Lo dijo el Presidente ayer, tiene que resolverlo como lo resolvió en 24 horas para seguir con una estrategia común que comprenda a todos, también a Máximo”, explicó Fernández en Minuto 1 por C5N. Sobre la carta, fue contundente: “No le asigno valor”.

“Para los que venimos del peronismo, primero está la Patria y si suponemos que la Patria está en riesgo, lo primero que se va a hacer es sumarse a una estrategia que está llevando adelante el Presidente. No puede haber cuarenta cabezas acá, hay una sola”, sostuvo el Ministro de Seguridad, una posición que ya venía manteniendo en declaraciones previas apoyando la decisión del Presidente en el acuerdo con el Fondo.

Estilo Aníbal Fernández: qué dijo sobre la renuncia de Máximo por el acuerdo con el FMI

Luego de remarcar la "importancia" de Kirchner dentro de la coalición y detallar que, sin embargo, no le asignaba valor a la carta, el funcionario nacional fue más tajante. “Si no te gusta, esperemos a que vos seas presidente, qué queres que te diga. Lo único que falta es que yo le diga al Presidente que no lo acompaño porque no hace lo que yo quiero”, remarcó.

“Hay un presidente de la Nación, elegido por la voluntad popular que es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable, impagable para cualquiera porque no te hubiese dado un mango nadie. Esa situación a discutir y poner sobre la marcha la tiene que dar el Presidente. Si se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, todo tiene un límite, cuando no se pueden poner de acuerdo, la decisión la toma el Presidente”, repitió.

"Si todos no se ponen de acuerdo, el presidente es el que tiene que tomar la decisión. Lo único que falta es que yo no acompañe al presidente porque él no hace lo que yo quiero", cuestionó.

Consultado sobre si la decisión de Máximo Kirchner "empiojaba" el acuerdo y la interna del Frente de Todos, Aníbal Fernández trazó una metáfora con la idea de dejar atrás la discusión. "Se enoja el chancho y se come, hay que seguir avanzando, no hay posibilidad de andar peleando todos los días por una discusión distinta. El único que tiene que tomar la decisión ya la tomó", declaró.

El detrás de escena de las negociaciones que dejaron a Germán Martínez como sucesor de Máximo Kirchner

Qué había dicho Aníbal Fernández horas después de la renuncia de Máximo Kirchner

El funcionario de la cartera de Seguridad, que suele utilizar diariamente su cuenta de Twitter, le envió un mensaje directo a Máximo Kirchner citando otra publicación en la noche del lunes 31 de enero. “Lástima que Máximo Kirchner no leyó este tuit, cuando su papá también ganó tiempo acordando con el FMI en 2003 con condiciones más desventajosas aún…pero le ganó su necesidad de mostrar su posición”, expresa el mensaje.

En las imágenes se observan distintas tapas de diario sobre Néstor Kirchner en plena negociación y resolución del pago de la deuda externa con el FMI, que el gobierno en aquellos años logró saldar.

El mismo mensaje que retuiteó Fernández contenía otro mensaje citado, donde se hace referencia a cómo el ex presidente Kirchner "tuvo que negociar hasta estar fuerte" con el organismo de crédito internacional. “Nuestros paladares negros… A veces olvidan como el mismo Néstor Kirchner tuvo que negociar con el FMI hasta estar fuerte y después los echó pagándole de contado. Las fotos son importantes, pero la película es más certera para opinar desde el púlpito de la pureza”, dice el cuestionamiento a Máximo K.

GI/FL