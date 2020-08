Axel Kicillof recibe a la madre de Facundo Astudillo Castro tras la reunión con Alberto Fernández

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibirá este jueves 27 de agosto a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril pasado tras ser detenido por agentes de la Policía Bonaerense.

El encuentro se desarrollará a partir de las 8.30 en la sede de la gobernación bonaerense, en La Plata, según confirmó Luciano Peretto, uno de los abogados que representa a la mujer, en diálogo con la agencia Télam. Será luego de que este lunes Castro fuera recibida por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

"Me voy con la misma seguridad, renuevo la confianza en el señor Presidente", dijo Cristina al abandonar la residencia presidencial, tras un encuentro que comenzó a las 12.30 del lunes y que se prolongó durante casi dos horas. En esa ocasión, el jefe de Estado le regaló a la madre un "sobrino" de su perro Dylan, porque recientemente también sufrió la pérdida de una mascota. "La política no me trató bien pero me llevo un perro", comentó la mujer tras el encuentro.

Facundo Astudillo Castro fue visto con vida por última vez hace 119 días, el 30 de abril pasado, cuando salió de su casa en Pedro Luro (localidad del sur de la provincia de Buenos Aires) para visitar a su ex novia en Bahía Blanca pese a la vigencia de la cuarentena obligatoria. El joven de 23 años fue interceptado en un control de la Policía Bonaerense a la altura de Mayor Buratovich, quedó detenido y se le tomó la última fotografía con vida frente al móvil policial. El caso se investiga como desaparición forzada.

El pasado 16 de agosto se encontró un cuerpo cerca de Bahía Blanca que podría pertenecer al joven, y la madre reconoció una de sus zapatillas en las cercanías. "Creo que puede ser Facundo, estoy preparada", sostuvo Cristina, mientras que sus abogados sospechan que los restos fueron "plantados" en la zona. Mientras se realiza la autopsia del cuerpo, que demorará 30 días, ambos apuntan a la responsabilidad policial y cuestionan al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que desde un primer momento desligó a la fuerza del caso.

El misterio de la zapatilla de Facundo, que apareció "intacta"

Kicillof remarcó en los últimos días que el objetivo de su Gobierno es el de "conocer la verdad" sobre lo que ocurrió con Astudillo Castro y destacó que si hay responsabilidad institucional, no le va a "temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar".

En declaraciones radiales recogidas por Télam, el mandatario provincial explicó que desde su gobierno "se acompañó cada uno de los pedidos que hizo la familia de Facundo, como pasar la investigación al fuero federal, es decir apartar a la policía de la provincia de Buenos Aires" y agregó que se hizo "con absoluto acuerdo, ya que hoy está investigando la justicia federal".

"Vamos a colaborar con la investigación, mientras tanto hay que esperar lo que avance la Justicia Federal", prometió.

FF