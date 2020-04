Boudou apuntó contra el Presidente: "No es razonable esperar a la Justicia"

El ex vicepresidente Amado Boudou advirtió que "la persecución política y judicial no ha cesado" y cuestionó la visión del presidente Alberto Fernández sobre el tema, ya que consideró que "no es razonable esperar que la misma Justicia corrija" la situación de los ex funcionarios.

"La persecución política y judicial no ha cesado. En la Argentina todavía hay presos y perseguidos por cuestiones políticas, con los que se han cometido todo tipo de irregularidades", sostuvo el ex ministro de Economía. En declaraciones radiales, el referente kirchnerista se quejó de que los "presos políticos" fueron "sometidos a juicios truchos, con peritos y testigos comprados, no han dejado que se presentaran pruebas".

En ese sentido, Boudou ratificó que es un "preso político" y se refirió a la visión del jefe de Estado sobre la cuestión. "Entiendo desde el punto de vista técnico lo que planteó el Presidente, pero también entiendo que las cuestiones van cambiando y la persecución política tiene otros formatos. Somos presos políticos en la etapa de Macri y parte de la Justicia que llevó adelante esas políticas no las va a corregir por sí misma, porque fueron un arma de la persecución política", manifestó.

Y agregó: "No creo que sea razonable esperar que ellos mismos lo corrijan". Por otra parte, el ex vicepresidente señaló que "la situación en las cárceles es muy grave" ante la pandemia de coronavirus y reclamó que "ya se tendrían que tomar medidas con los 1.300 presos de grupos de riesgo".

"Cualquier cosa que suceda en las cárceles, se va a disparar la posibilidad del contagio", añadió el ex funcionario nacional. Boudou se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el pasado martes como parte de la condena a cinco años y diez meses en la causa Ciccone.

RI CP