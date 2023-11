Rubén Eslaiman, vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, es uno de los dos nuevos sospechosos en el caso de Chocolate Rigau. En diálogo con Urbana Play señaló que “realmente es obsceno el supuesto delito que ahora tiene que investigar la justicia y juzgar a quienes han hecho estas cosas”.

“Es normal en la legislatura que un compañero vaya al banco y le cobre a varios de su mismo sector. Pero 48 tarjetas me parece un poco mucho”, señaló el diputado. Ante esta declaración, le retrucaron: “¿Cómo que es normal? Yo solo conozco a nietos que ayudan a sus abuelos o algún jubilado”.

“Suele pasar que algún compañero le cobre a otros dos o tres. Es por la cola en el banco. En mi despacho tengo 4 empleados, puede pasar que uno dice que va al banco y de paso le cobra a otros. Es algo normal”, aseguró.

Sobre la investigación de los nombramientos de las personas que no iban a trabajar, pero que cobraban sueldos, señaló: “Se está investigando, lo he conversado con el secretario administrativo, con el presidente y el vicepresidente de la cámara. Quiero suponer que son los únicos los 48 que estaban de manera irregular, no es mi tarea meterme en la dirección de personal”.

Caso Chocolate Rigau: se entregaron Claudio y Facundo Albini

“Yo tomé la determinación de no meterme en el tema porque se está investigando. La indicación que se dio es que nadie le cobre nada a nadie”, concluyó.

Quienes son los dos detenidos del Frente Renovador

Claudio y Facundo Albini se presentaron ayer por la mañana en una comisaría de la Policía Bonaerense. El juez penal de La Plata Guillermo Atencio había ordenado sus detenciones.

Además, en el proceso se encuentra bajo prisión preventiva Julio “Chocolate” Rigau, capturado in fraganti mientras retiraba dinero con 48 tarjetas de débito de un cajero automático y lo guardaba en una bolsa de plástico negra.

El juez dispuso, además, la detención de varios de los titulares de esas tarjetas de débito.

