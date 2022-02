Cecilia Moreau explicó la salida de Máximo Kirchner y apuntó contra Guzmán

Luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados, la legisladora oficialista Cecilia Moreau explicó las causas de la salida del diputado y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Con respecto a la renuncia de Kirchner, Moreau aclaró que Máximo no se sintió “contenido” dentro del bloque del Frente de Todos (FdT). De esta manera, la legisladora sostuvo que “a nadie le puede sorprender lo que planteó, porque no lo planteó el viernes”, según afirmó en una conversación con Futurock.

"Liberar al presidente": las razones de Máximo Kirchner para renunciar a la presidencia del bloque

“Si vos hacés un planteo y no te sentís contenido, cuando sos parte central del espacio político, la verdad es que lo entiendo”, señaló Moreau. Sin embargo, defendió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, puesto que reconoció el trabajo conjunto que realizó con Máximo Kirchner.

La diputada aprovechó la oportunidad para arremeter contra el ministro de Economía, puesto que aseguró: “Guzmán tendría que haber venido al bloque a dar explicaciones porque yo siento que en el Congreso es donde mejor funciona el Frente de Todos”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán.

Moreau fue contundente con sus críticas y afirmó que el ministro “no tuvo el tiempo o la dedicación que tendría que haber tenido para conversar con el bloque”. Por esto mismo, la diputada concluyó que le hubiese gustado que eso ocurra para despejar las dudas que existen en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Martín Guzmán le respondió a Máximo Kirchner: "Hicimos todo lo que se pudo hacer"

Moreau dejó entrever las internas dentro del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI

La renuncia de Máximo Kirchner destapó las internas dentro del oficialismo, además de que generó varias dudas en relación con el apoyo que tendrá este entendimiento por parte del bloque.

Con respecto a esto, Cecilia Moreau indicó que “cada uno va a hacer lo que le parezca en el bloque”. Sin embargo, la diputada destacó: “Hasta acá no ocurrió y no va a ocurrir porque somos dirigentes políticos, en el debate encontramos un montón de diferencias y también de coincidencias”.

De igual forma, la legisladora expuso: “Yo no sé qué va a hacer La Cámpora como organización, sí sé que tenemos compañeros dentro de la diversidad del FdT que están a favor del acuerdo así como está, sin condicionamientos”. En relación con su renuncia a la vicepresidencia del bloque, la diputada explicó: “Si quieren que me quede, me quedaré; y sino, no ocurrirá”.

