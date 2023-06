Tras el intento fallido de la incorporación a Juntos por el Cambio, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estableció formalmente la alianza Hacemos por Nuestro País para competir por la candidatura presidencial en las elecciones de 2023. La exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde aceptó formar parte de esa lista como primera candidat a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Durante una entrevista en Radio Continental, la esposa del expresidente Eduardo Duhalde anunció que se postulará como candidata de Schiarettil. "Yo he tomado una decisión muy importante, porque no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano, no podría ser otra cosa que peronista y ante un ofrecimiento de Schiaretti he aceptado ir como primera diputada nacional mujer", dijo,

”Me encantaría que fuera una revancha con Cristina, pero creo que ella no se presenta”, afirmó la exsenadora en el programa. Chiche y Cristina compitieron en las elecciones legislativas de 2005 y el triunfo contundente de la actual vicepresidente cambió el mapa de la política dentro del peronismo y en la provincia de Buenos Aires.

Casi dos décadas después, Chiche atacó sin moderación: “Voy a colaborar para que el cristinismo y La Cámpora desaparezcan”.

En ese sentido, agregó: “(Néstor) Kirchner fue muy hábil para hacer que su imagen creciera. Cuando Cristina llegó al Gobierno el país cayó en decadencia, no solo económica, también social, moral. Y me asusta, porque es el país de mis hijos y mis nietos. Quizás es el último esfuerzo que pueda hacer por mi país”.

Chiche Duhalde: “Me preocupa mucho que Kicillof pueda ganar en la Provincia”

Aclaró: ”Si la decisión de Schiaretti y de Rodríguez Larreta es ir juntos, acompañaré. Yo acompaño a un candidato peronista. Quiero demostrar que el peronismo no es el kirchnerismo”.

Añadió que cree "necesario revitalizar el Congreso e ir por temas concretos" porque está "cansada de ver a la Cámara tan desprestigiada". Fustigó a la conducción actual del Partido Justicialista bonaerensea al afirmar que "ha sido usurpado por La Cámpora".

Pichetto: "Schiaretti no se suma a Juntos por el Cambio"

En sus recientes intervenciones públicas, "Chiche" Duhalde había expresado duras críticas hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner y a La Cámpora, siempre sin filtros. “Me dan mucho asco y bronca”, dijo en una entrevista por LN+.

En abril del año pasado, Chiche Duhalde ya había manifestado su voluntad de participar nuevamente en elecciones en la provincia de Buenos Aires, dentro de un espacio político que no especificó, pero que se identificaría como peronismo opositor al kirchnerismo.

“En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen”, dijo entonces.

