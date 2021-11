El polémico spot de una concejala salteña que llamó a eliminar rivales como en "El Juego del Calamar"

La concejala por la ciudad salteña de Rosario Lerma, Griselda Galleguillos, quien busca una banca como senadora provincial, lanzó un polémico spot de campaña en el que parodia la popular serie de Netflix, "El Juego del Calamar" y pide a sus votantes "eliminar" a los otros candidatos.

"Jugaremos gana el amarillo. Votaremos gana el amarrillo", comienza diciendo la edil que pertenece al espacio liderado por el exdiputado Alfredo Olmedo, parafraseando la canción de la miniserie surcoreana. La puesta de escena también cuenta con una persona disfrazada como uno de los guardias, vistiendo un mono rojo, casco y portando un ametralladora.

VIDEO: el bizarro spot de una candidata salteña de Juntos por el Cambio

"Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", canta Galleguillos vestida y peinada como la muñeca gigante de la primera prueba del Juego del Calamar, donde los participantes eran eliminados de un disparo si se movían cuando terminaba la música.

El video fue difundido en las redes para apoyar las candidaturas a diputados nacionales por Salta de Carlos Zapata e Inés Liendo.

El Frente de Izquierda parodió a "El Juego del Calamar" en un nuevo spot de campaña

En agosto, la concejala salteña también había sido señalada por otro spot, donde bailó en una terraza al ritmo de una particular canción de trap. "Los políticos de turno mostraron sus hilachas. Su honestidad barata no me baja la bombacha. Los políticos de siempre, que nunca están presentes, con traje y corbata también son delincuentes. Quede claro a estos tipillos, con la Galleguillo los corruptos al banquillo", decía la letra.

Además, la dirigente había recibido varias críticas por realizar sorteos, entre los que se encontraban productos como bombachas y bebidas alcohólicas, y por publicar un video del famoso "kiki challange" (bailando mientras camina al lado de un auto en movimiento) junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, quien también es concejal.

fp / ds