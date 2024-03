Crisis narco en Rosario | Adorni ratificó las críticas de Milei a los dirigentes socialistas: "Han sido una máquina de destrucción"

El vocero presidencial Manuel Adorni le envió este lunes sus condolencias a la familia del playero asesinado en Rosario y destacó como "hecho inédito" la unión entre Nación, Provincia y Ciudad para darle pelea al narcotráfico. "Se enviarán al Congreso diferentes leyes para abordar la problemática tomando modelos de otros países", informó.

Adorni dijo que "vamos a perseguir el lavado de dinero" y "vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance en esta guerra en la que nos enfrentamos a salvajes asesinos".

El funcionario fue consultado en la habitual rueda periodística que da en la Casa Rosada acerca de los cuestionamientos del presidente Javier Milei a los dirigentes socialistas de Santa Fe por su tarea en el marco del combate narcotráfico. "Poco nos importa el pasado, el color político o la ideología de quienes gobiernan. Donde nos llamen para colaborar vamos a estar. Esto de mezclar de si fuiste de tal o cual lugar y con base en eso te ayudo, no es parte de este gobierno. Pero el socialismo ha sido una máquina de destrucción permanente y el presidente considera que el socialismo es una especie de virus", lanzó.

"Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen", había dicho el mandatario esta mañana en LN+.

Adorni y el despido de Yasín

Por otra parte, el funcionario ratificó el despido del secretario de Trabajo, Omar Yasín, confirmado temprano por el presidente Javier Milei durante una entrevista en LN+.

"En principio es una decisión del presidente. El secretario de Trabajo es un colaborador más del presidente en quien deposita su total confianza. Acá se habían dado diferencias de criterios en otras cuestiones y este fue un error más que desembocó en su despido", manifestó.

"Cuando la confianza en un funcionario se termina, es lógico que el presidente desista de ellos", ratificó.

"En enero el presidente dio la orden de que esto no vuelva a ocurrir y ocurrió, y el presidente considera que el responsable del error es el secretario, ex secretario de Trabajo. El secretario Legal y Técnico hace las validaciones legales y técnicas que eran correctas, pero evidentemente el secretario de Trabajo no prestó demasiada atención en lo relativo a los funcionarios", amplió.

Adorni también fue consultado acerca del nuevo proyecto de ley ómnibus y dijo que no se sabe cuando será enviado.

Durante la conferencia también le preguntaron acerca de una reunión que se espera mantenga el ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes de supermercados. "Nos parecía prudente tener un diálogo con sectores porque entendemos que muchos precios han subido en pos de evitar una catástrofe y tal vez el precio de lista quedó tan alto que, en vez de ajustar el precio de lista, se canalizó por medio de promociones", dijo. "Es una reunión para ver por qué se tomó la decisión de tomar promociones en vez de bajar los precios", añadió.

