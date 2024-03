Miguel Ángel Toma: "Si sigue escalando el narcotráfico, es indispensable modificar las leyes para que actúen las Fuerzas Armadas"

Miguel Ángel Toma sostuvo la necesidad de actuar desde la inteligencia para abordar la naturaleza transnacional del “narcoterrorismo”. “Vamos a resolver el problema tácticamente, pero cuando uno satura un lugar, el delito no desaparece, migra”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ángel Toma fue titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Además, presidió la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados entre 1987 y 1997.

El Gobierno nacional parece encaminarse a la intervención de las Fuerzas Armadas en el operativo contra el narcotráfico en Rosario, en este caso, a través de apoyo logístico. Con toda su experiencia en el tema de seguridad, me gustaría conocer su opinión al respecto.

Efectivamente, lo que se ha hecho está dentro de lo que prevé la Ley de Seguridad Interior en el artículo 27. Se creó un comité de crisis, lo presiden la ministra de Seguridad y el gobernador de Santa Fe, y lo coordina el secretario de Seguridad del Ministerio Nacional.

Ahí lo que ocurre es que no hay una participación directa de las Fuerzas Armadas, simplemente le prestan equipos de movilidad, camionetas, camiones, etcétera, pero que serán utilizados por las fuerzas de seguridad. Es decir, no hay un empeñamiento directo de personal militar. Si lo hubiera, sería necesario modificar la Ley de Defensa y de Seguridad. En la medida en que vaya escalando esto yo creo que es indispensable que se modifiquen estas leyes, para darle la cobertura necesaria al personal militar, si eventualmente se lo utilizara de una forma más directa, siempre en términos de apoyo, pero, a diferencia de este caso, conduciendo esos equipos o helicópteros. Que pudieran transportar gendarmes o policías para la afectación contra el narcotráfico.

En ese caso, ¿cuál es su opinión de lo actuado?

Me parece que está bien, porque nadie lo está planteando, porque todavía no es necesario que haya una acción directa, un empeñamiento directo de personal militar en las acciones contra el narcotráfico. Pero sí, en un proceso de mayor participación se requiere el auxilio, como lo dice el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, un apoyo más directo. Esto es, por ejemplo, si esos equipos, que se están proveyendo hoy a Rosario, fueran conducidos por personal militar, o los helicópteros en este otro caso que puse como ejemplo, o bien lo que está pasando en la frontera norte, donde hay personal militar que opera radares, y no opera en términos de una agresión militar de un tercer estado, opera en términos de prevenir el ingreso por vía aérea de aeronaves que transportan la droga.

Si así fuera, de hecho, está ocurriendo, es indispensable darle la cobertura legal necesaria a las fuerzas para que el día de mañana, si cambia la orientación ideológica del Gobierno, no sean perseguidos judicialmente por acciones hechas en el marco de una lucha que nos compromete a todos, que es contra el narcotráfico.

¿Cómo sería esa cobertura?

A través de la modificación de la ley de Seguridad Interior y de Defensa, autorizándolos a que cumplan acciones más directas en ese sentido, y además con un protocolo empeñamiento, así se llama, es decir, establecer en qué condiciones y circunstancias pueden actuar.

Voy a poner un ejemplo para que nos entiendan en este tema tan complejo. Si una estructura militar, un camión que transporta gendarmes, es atacado por los narcos, como está ocurriendo o puede ocurrir por esta escalada que se está produciendo, en qué medida pueden actuar en su defensa y que medios utilizar para esa defensa.

En este caso sería, también, con armas letales, porque si no estaríamos frente a la contradicción de que al personal militar lo tiene que cuidar personal de seguridad, y esto sería una superposición y una dilapidación de esfuerzo que va en contra de lo que estamos planteando, que es la utilización de todos los instrumentos del Estado en función de esta lucha.

Alejandro Gomel: La ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dice que “los militares no están preparados, no tienen la preparación y el armamento para hacerlo, y básicamente no quieren intervenir en temas de seguridad interior porque eso los desprofesionaliza, los somete a situaciones de riesgo, y también de contaminación”. ¿Cree que sucede esto dentro de las fuerzas?

En primer lugar, quien dice esto debería hacer una autocrítica, porque gracias a la acción de esta ideología que hay del kirchnerismo estamos como estamos, esta permisividad, este pseudo garantismo, es lo que ha permitido la proliferación de estas bandas de narcotraficantes, que están bien definidas hoy por la ministra de Seguridad cuando dijo que no son solamente narcos, sino narcoterroristas, y consecuentemente tienen que ser tratados como tal., con penas más grandes y lo que prevé el Código Penal en este sentido.

Segundo, por eso hablo de que no solo hay que modificar las leyes, para darle cobertura a quienes exponen su vida para protegernos, sino fundamentalmente modificar las reglas de empeñamiento, es decir, tienen que tener un mecanismo y preestablecido el modo en que deben actuar y en qué medida deben ir utilizando o escalando la acción de fuerza y de violencia para repeler este tipo de agresiones, es decir, es un planteo integral.

Pero permítame una tercera cuestión, que es mucho más de fondo, que es la necesidad de actuar en términos de la inteligencia, porque está muy bien saturar el territorio, como se está planteando a través del Comité de Crisis, pero el narcotráfico y el narcoterrorismo son acciones de naturaleza supra jurisdiccional, son transnacionales.

Si Rosario está como está es porque la droga llega a la Argentina, de otros países, consecuentemente, por más que uno sature el territorio en términos de prevención, sino actúa sobre las bandas que ingresan esas drogas, que operan desde afuera, que utilizan nuestras fronteras para ingresar, que utilizan Rosario como un puerto para exportar la droga que se produce en Bolivia, Perú y Paraguay.

Si no actuamos sobre la estructura de las organizaciones y sobre el lavado de los activos, esto es una tarea centralmente de inteligencia que excede el marco territorial argentino, vamos a resolver el problema tácticamente, pero cuando uno satura un lugar, el delito no desaparece, migra. Vamos a tener el mismo problema, y ya lo estamos teniendo, en el conurbano o lo podemos tener mañana en el Chaco, particularmente en zonas de fronteras vinculadas a Bolivia o la Triple Frontera en el noreste argentino, donde ya están operando el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital, están actuando organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah.

Y consecuentemente, tenemos que hacer una acción de inteligencia, que exceda el marco de lo estrictamente territorial, y esto es lo que está faltando, lamentablemente.

Usted dice que las FF.AA están preparadas para enfrentar conflictos internacionales, en este caso, el terrorismo de Hamas o los narcotraficantes de países limítrofes, finalmente tendrian esa categoria. Que al ser internacionales, ameritaría o justificaría la modificación para que intervengan las Fuerzas Armadas. ¿Ese sería el núcleo de la tesis?

Le voy a poner un ejemplo para explicarlo. Hoy en el norte argentino, la Fuerza Aérea está operando radares, y esos radares no están en función de una agresión militar de Brasil o Paraguay, está haciendo una tarea de seguridad interior.

Consecuentemente, eso tiene que estar regulado para que quienes, por ejemplo, operan los radares, mañana no sean juzgados por estar haciendo operaciones de seguridad interior. A esto me estoy refiriendo.

No estoy hablando, todavía, del involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero sí en la necesidad de que quede claro, que el apoyo que prestan.

¿Usted en particular cree que había que extender el rango de acción de las FF.AA a todo aquello que tenga un origen internacional?

Sí. En la medida en que se instale la amenaza y que las fuerzas de seguridad necesiten, ineludiblemente, el accionar y el apoyo de la Fuerzas Armadas concretamente sí, creo que deben intervenir.

