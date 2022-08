Cristina Kirchner se prepara para responder el pedido de su condena en la calle y con las urnas

Durante el fin de semana previo al lunes 1° de agosto, el equipo de informática del Senado dejó todo listo para que Cristina Kirchner se conectara a la primera audiencia. Desde su despacho y vía zoom escuchó los alegatos en su contra del fiscal Diego Luciani en la causa conocida como Vialidad. Ese mismo día, siguió con la agenda política y recibió a Sergio Massa, quien asumiría dos días después como ministro de Economía. Fue el único día de los ocho que se conectó, ya que siguió el resto de las acusaciones a través de sus abogados. Tal como hizo público, la vicepresidenta está convencida de que la sentencia ya está escrita, por lo que en privado se concentra en ganarle a la Justicia a través de la calle y las urnas. Y para eso, se mantiene activa en la gestión y busca que el Frente de Todos vuelva a ser una opción con posibilidades para 2023.

Su abogado Carlos Beraldi pidió autorización para que pueda estar ausente y así lo hizo después de la primera audiencia. Ni siquiera siguió lo que llama un “show mediático de la Justicia” a través de Youtube con la tablet que lleva a todos lados. En su despacho no hay computadora de escritorio ni notebook. Prefiere el papel impreso, su tablet y celular.

El lunes, cuando la fiscalía cierre sus alegatos con un pedido de condena con prisión por entender que la titular del Senado lideró una asociación ilícita con el objetivo de direccionar la obra pública a favor de Lázaro Báez, la vicepresidenta también estará en el Senado. Aunque este momento será transmitido por todos los canales como una cadena nacional, los detalles se los dará Beraldi, ya que tiene agendadas algunas reuniones políticas y otras surgen en el momento, cuando pide que algún senador o diputado se acerque a su despacho. A diferencia de la mayoría de los despachos políticos, en el de la vicepresidenta tampoco hay televisores.

En las últimas semanas y ya con la interna oficial en pausa, CFK dejó en claro que su agenda pública es contra la Justicia. Las presentaciones para criticar la gestión económica a cargo de Alberto Fernández quedaron atrás y hoy no tiene apariciones pactadas. Volverá a alzar su voz a través de las redes sociales. En privado, en cambio, está activa en la gestión económica. Habló varias veces por teléfono con Massa y con varios gobernadores. Quiere que al tigrense le vaya bien y pensar en que un triunfo es posible, lejos de lo que muchos creen ya que repiten que la vicepresidenta dio el 2023 por perdido.

Cristina Kirchner insiste con la imparcialidad de los jueces y fiscales que la acusan. Las fotos que muestran ser parte del mismo equipo de fútbol durante años son para la defensa un ejemplo de su amistad y de los vínculos con el macrismo, no solo por jugar en Los Abrojos, sino también por mantener audiencias con ex funcionarios. En la calle, la militancia ya salió a la calle a pintarlo: “Jueces macristas”, los bautizaron para advertir: “Con Cristina no se jode”.

Esa militancia también realizó el último jueves una Jornada Federal de Debate por la Democracia y Estado de Derecho. En todos los locales de La Cámpora, los jóvenes debatieron un documento titulado “Lawfare, una vez más”. “Los alegatos del fiscal Diego Luciani, en la causa conocida popularmente como Vialidad, responden a los tiempos electorales y buscan allanar el camino en miras del 2023. Son días y horas hablando a cámara, sin fundamentos y desestimando los peritajes realizados previamente por la Auditoría en los que no se encontraron irregularidades; con movimientos de jueces y fiscales sorteados ‘a la carta’ según la conveniencia del poder concentrado y que juegan en un mismo equipo: no solo de fútbol, sino también en el Partido Judicial”, es parte de las conclusiones de estas jornadas.

Por ahora, no hay convocatoria formal para marchar, pero los propios dirigentes kirchneristas se sorprendieron al ver el Parque Centenario completo con solo la convocatoria del juez Juan Ramos Padilla y el médico Jorge Rachid, quienes ya prometieron volver a la calle el 27 de agosto. Esta vez será en Parque Chacabuco.

El kirchnerismo está listo para movilizarse por “La Jefa” y Cristina Kirchner ya demostró el poder de convocatoria en 2017 cuando debió presentarse en Comodoro Py por primera vez por la causa conocida como Dólar Futuro. “Hay muchos ciudadanos que quieren a Cristina candidata, qué creés que puede pasar si la Justicia decide quitarle esa posibilidad”, advierte un dirigente de la agrupación juvenil. Los referentes kirchneristas están convencidos de que se busca proscribir a la vicepresidenta aunque la Justicia deba acelerar los tiempos.

Cristina Kirchner será candidata. Nadie en su entorno adelanta si estará en la boleta presidencial o en la de legisladores por la provincia de Buenos Aires. En el entorno más íntimo aseguran que esto no dependerá de si pierde los fueros o no. Dicen que no le tiene miedo a un fallo en contra y que su lugar en 2023 dependerá en lo que crea que es necesario para ganar, tal como lo hizo en 2019.

La Corte será el último tribunal que defina su situación procesal en caso de recibir una condena y allí es a donde la vicepresidenta viene apuntando desde hace años. “No les alcanzó meter presos a José López, a Amado Boudou o a Carlos Zannini para mantenerse en el poder. Necesitan a Cristina condenada y mostrar un símbolo de corrupción para ganar las elecciones”, dicen desde el Senado sobre el avance de la causa en la que quedan treinta audiencias para que las defensas refuten las acusaciones. Cristina Kirchner es la número sexta de esta lista de 13 acusados.

Kicillof mostró “preocupación” por la inflación

R.P.

Después de la reunión de la “liga de los gobernadores” del viernes, Axel Kicillof salió ayer a respaldar mediáticamente las medidas tomadas por Sergio Massa como ministro de Economía y aclaró la “preocupación” que los mandatarios provinciales tienen “por la situación inflacionaria, por la situación de los ingresos”.

En declaraciones a Radio Provincia, el gobernador bonaerense planteó que el objetivo del documento emitido con sus pares “no fue para marcar la cancha sino respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios”.

Sobre Massa, con quien supo tener una relación tirante, aseguró que “desde que formamos el Frente de Todos venimos trabajando, hicimos una campaña electoral juntos”. Y agregó: “En cada una de las funciones tenemos conversaciones y consultas por las experiencias de cada uno”. “Más allá de lo que uno recorrió, de la pertenencia política, formamos un frente y no hay ninguna decisión que no interese al otro, que no importe y que no tengamos que tener en cuenta para la contribución de cada uno de los dirigentes”, continuó. Y defendió las primeras medidas: “Había una emergencia vinculada a lo financiero que había que atender”.