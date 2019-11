Cuál es el pedido especial de Alberto Fernández para su bastón de mando

El orfebre Juan Carlos Pallarols es el encargado de elaborar todos los bastones de mando que se traspasan de los presidentes salientes a los entrantes. El artesano cumple los deseos de cada mandatario a la hora de decorar el atributo presidencial y el próximo jefe de Estado, Alberto Fernández, no es la excepción.

Pallarols reveló que, a través de su secretaria, el futuro mandatario le hizo llegar su pedido especial. Fernández le solicitó que su instrumento lleve grabada la frase "Argentina de pie" en el metal del mango. La elección de esta expresión no es casual, es el slogan que adoptó el peronismo durante la campaña presidencial del Frente de Todos.

“María, su secretaria, me mandó sus indicaciones, que eran que ponga ‘Argentina de pie’ en el borde del bastón. Es un pedido de él especial”, explicó Pallarols entrevistado por el programa de Mauro Viale, que se emite por el canal América. El orfebre reveló que el costo simbólico de su artesanía es de un peso. También contó que la madera es urunday y se la donó la comunidad qom.

"Argentina de pie" es un concepto que, si bien no se destacó en los spots y propagandas gráficas de la campaña para las elecciones primarias, sí fue utilizado por el presidente electo en casi todos los discursos que brindó durante esa etapa. Luego, ya para los comicios generales, fue el slogan principal de la publicidad electoral y se espera que sea una forma de identificar su futura gestión.

Por un año, Pallarols recorre el país con el bastón, un cincel y un martillo para que todo aquel que quiera dejar su imprenta en el atributo lo haga. Por ejemplo, para el del presidente Mauricio Macri participaron más de dos millones y medio de personas de 24 provincias durante once meses.

Pese a todo ese esfuerzo, ese bastón ni siquiera fue utilizado para el día de la asunción, ya que Macri eligió uno que confeccionó Damián Tessore, un orfebre de Mercedes. Pallarols explicó que el jefe de Estado decidió devolver la artesanía a través de uno de sus funcionarios pero nunca dio detalles de las razones que lo llevaron a ello, solamente manifestó su molestia ante el hecho. Sin embargo, el pasado mes de septiembre puso fin al misterio.

En diálogo con La Nación+, el artesano confesó: "Un día me llama una persona que decía ser del gobierno entrante y me preguntó si yo le había prestado el bastón a la presidenta (Cristina) Kirchner para hacer una macumba". Ante la sorpresa de los periodistas aclaró: "Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tenía que saber. Yo dije 'no, me ofende. No sé si reírme u ofenderme'".

B.D.N./FeL