Cuarto sorteo de Javier Milei: una emprendedora de Isidro Casanova ganó los $357.721

Yanina Gómez obtuvo el premio del sorteo organizado por Javier Milei, en el cual se inscribieron 2.409.293 participantes con un objetivo claro: adueñarse de la suma de $357.721. En un intercambio exclusivo con PERFIL, la ganadora admitió que sigue asombrada tras entesarse de los resultados del sorteo: "No lo podía creer... Lo primero que se te pasa por la cabeza es que es un chiste o una estafa".

Yanina es una emprendedora de Isidro Casanova, mamá de una hija de 10 de años. "Trabajo en sublimación", contó.

Karina Milei, la hermana del legislador, estuvo a cargo de la transmisión de los resultados del sorteo en la cuenta oficial de Instagram del economista. Instantáneamente, las iniciales de la ganadora fueron publicadas en el página de la dieta parlamentaria: https://mipalabra.javiermilei.com/.

Javier Milei

El sorteo de Milei.

"Los argentinos necesitamos gente honrada"

Con respecto al destino que dará al premio, Yanina reconoció que debe "reponer una impresora" que se rompió en noviembre del 2021. La reparación le permitirá "seguir trabajando", según especificó.

"Me gusta Milei, me parece un hombre muy instruido que sabe muy bien de lo que habla, y quisiera que tenga la posibilidad de cambiar algo en este país", declaró Yanina acerca del diputado libertario. "Los argentinos necesitamos gente honrada en el país, en caso contrario no va a cambiar nunca nada", explicó.

