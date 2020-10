De la sorpresa al estupor: la reacción del ex presidente ante pasajes del libro

Mauricio Macri no lo podía creer. No tenía mucha información sobre qué datos o qué había contado su hermano Mariano pero no salía de su asombro. Esta semana, sentado en una silla añeja de madera de su oficina –biblioteca en la casona de Acassuso–, lo llamó a su otro hermano, Gianfranco, quien vive hace tiempo en Uruguay. Él tampoco tenía mucha información sobre el contenido de las revelaciones.

La publicación del libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell, renovó una histórica pelea interna del clan Macri y revivió el caos político familiar por la millonaria herencia de Franco. En el entorno más íntimo del ex presidente revelan que “está angustiado” con el tema y “por el golpe que le genera a la familia”. En particular, “por la tristeza que tiene su madre (Alicia Blanco Villegas) debido a las inconsistencias y falsedades que cuenta Mariano”, explicaron a PERFIL.

El ex jefe de Estado mueve las manos y se toma la cabeza. Juró no leer el libro pero uno de sus colaboradores más cercanos ya le contó los pasajes centrales. “Hasta me involucra con Boca. Multipliqué por siete el valor del club. Es una locura”, les dijo a sus íntimos. En rigor, en el libro se habla de su ex novia, Malala Groba, quien, según Mariano, en una ocasión abrió una computadora y vio porcentajes de jugadores de Boca. De todas formas, sus asesores recuerdan: “Hace años que no forma parte del holding de los Macri. Desde que asumió en Boca en 1995 no está en las empresas”.

La pelea de fondo, creen, es por dinero. Mariano reclama el 20% de las acciones y le puso una cifra a esa posición accionaria: más de 25 millones de dólares. La familia cree que es una sobrevaloración de su parte y por ello no le quisieron comprar. De hecho, hace 13 años que pone trabas en las asambleas del holding. “Viene presionando cada vez que tiene que aprobar algo para retirar dinero. Su modus operandi es siempre el mismo: cuando necesita dinero, aprueba, si no, frena y amenaza con firmar nada”, revela una fuente que prefirió el anonimato y que conoce al detalle los movimientos. “A tal punto que fue secretario de actas de la empresa y sabe perfectamente los números. Siempre se llevó los mismos dividendos que los otros hermanos”, aseguran en el entorno macrista.

La historia. Todo comenzó con Franco Macri, cuando decidió involucrar a sus hijos en las empresas del holding y dividió tareas. A Mauricio lo llevó a Sevel, quien luego de un paso exitoso –donde también tuvo una causa por contrabando–, decidió escindirse de su padre para ser presidente de Boca y dedicarse enteramente a la política creando el PRO.

Gianfranco, por su lado, tuvo a su cargo Sideco, encargada del sector de construcciones y desarrollos inmobiliarios. Por su lado, Mariano, quien habla hasta cinco idiomas, fue el delegado de Franco para las operaciones del holding en Brasil y China. En ambas le fue mal y Franco tuvo que correrlo. Y fue recogiendo bronca contra sus propios hermanos. Es más: en el círculo del ex presidente creen que no solo guardó rencor contra él sino contra Gianfranco especialmente.

Mientras Franco estaba vivo los hermanos recibían los dividendos de acuerdo a lo que había ordenado su padre. Por ello, hoy se habla de un “berrinche familiar” y, según el análisis de los asesores del ex presidente, no hay contenido para terminar en la Justicia.

En el medio, Mariano Macri le mandó una carta documento al periodista O’Donnell en agosto del año pasado para intentar que no salga publicado. Lo mismo hizo con la editorial. Quiso frenar el libro. Se había arrepentido, según se desprende de la carta. El periodista respondió que de ninguna manera: lo grabó y fueron entrevistas pautadas. ¿Fue un acto impulsivo porque estaba enojado? ¿O se cubrió con la carta documento?

En los últimos días, a la familia Macri le llegó un dato novedoso: la idea original de Mariano era hacer una serie en Netflix sobre la familia. Pero no prosperó.