Diego Kravetz: "En villas y barrios populares nunca se hizo el aislamiento social"

El jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del municipio bonaerense de Lanús, Diego Kravetz, habló este sábado 1 de mayo sobre la situación sanitaria en plena segunda ola del coronavirus en el Conurbano y dijo que el "SAME está colapsado, es difícil conseguir una cama y hay falta de oxigeno en el sistema privado". Además, afirmó que desde el inicio de la pandemia "en villas y barrios populares nunca se cumplió con el aislamiento social".

Entrevistado por Jorge Rizzo en el programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa, el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires admitió que todavía queda una pequeña porción de trabajadores de salud sin vacunar pero que ya están llamando a vacunar a mayores de 60 años: "En Lanús nos quedamos con un pedazo de nuestro sistema de salud sin vacunar".

"Nuestro SAME está colapsado, estamos trabajando con el personal a su máxima potencia y tenemos demoras, está costando mucho estar al pie del cañón como quisiéramos", expresó Diego Kravetz, y agregó: "No usar los vacunatorios porque no son provinciales sino municipales y la municipalidad es de otro signo político no está bien"

Asimismo, comentó: "El tema sanitario en todo lo que son asentamientos, villas y barrios populares desde que empezó la pandemia nunca se hizo el aislamiento social". "Cuando empezó la pandemia pusimos 2 hospitales de campaña y después intervenimos 8 clubes con camas y oxígeno", añadió.

Bajaron los casos de coronavirus en el Conurbano, pero también los testeos

"Este año empezaron a hacer los tratamientos que el año pasado no se hacían y cuando vino esta ola con más casos que el año pasado se complicó. Ahora en Lanús si estás en un hospital público y querés ir a un privado es muy difícil que puedas conseguir una cama", afirmó el jefe de Gabinete de Lanús.

En cuanto a la falta de oxígeno, informó: "Estuvo escaseando oxígeno, nosotros esta semana le prestamos a 2 privados, no tenemos un stock tan grande, si no aparece oxígeno rápido vamos a tener problemas"

"En la Provincia no hay clases presenciales y nosotros no somos la excepción. Nosotros en la provincia tenemos fenómenos propios, depende de la zona de la que se hable, es cierto que el AMBA tiene problemáticas parejas y otras veces no tanto, entonces está bien tratarlo como una unidad política en algunos casos y en otros no. El que tiene un mapa de todo es el Presidente, después hay que entender las problemáticas de cada uno", dijo Kravetz.

Por otro lado, destacó el trabajo del intendente Néstor Grindetti: "Hizo una gestión excepcional, hizo mucho con muy poco, cuando tenés mucha guita es muy fácil pero con recursos escasos no es tan fácil. De un 30% de cloacas hoy ya hay un 90%, luces led había sólo en la avenida ahora hay casi 30 mil luces nuevas".

Diego Kravetz sobre la inseguridad: "La Justicia tiene que acompañar un poco más"

Sobre la inseguridad, el responsable del área de Seguridad del municipio bonaerense, comentó: "Lanús era el distrito más picante del conurbano sur era el que tenía más homicidios en ocasión de robos, es el segundo distrito más densamente poblado después de la Capital Federal".

"Arrancamos 2015 con 15 homicidios en ocasión de robo y terminamos el 2019 con 0 homicidios en ocasión de robo y eso es producto del laburo que se hizo en tecnología y en equipamiento y la capacitación y la decisión política", agregó.

En ese sentido, manifestó: "Tuve un primer año y medio que cobré por errores propios de desconocimiento y tuve que repensar la situación, ese proceso de aprendizaje me hace ver que Argentina tiene mucho más que ver con el Conurbano que con la Capital. El problema del dirigente argentino es que tiene una visión muy capitalina".

Por último, en cuanto a una posible reelección de Grindetti, dijo: "Grindetti no tiene reelección, no se sabe si va a haber algún tema judicial que planteen los intendentes pero por ahora no hay reelección para esta camada de intendentes. Nosotros sacamos 50 puntos y la boleta nacional sacó 33, hubo un reconocimiento muy fuerte a la gestión local".

ED