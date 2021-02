Diputados del PRO defendieron la campaña de vacunación en la Ciudad: "No es lo mismo"

Diputados del PRO apoyaron este jueves la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de las críticas surgidas de sectores del oficialismo por la entrega de casi 10.000 dosis a instituciones de medicina privada.

A través de un escrito titulado "No somos todos lo mismo", y difundido por el presidente del partido Cristian Ritondo, el bloque opositor comenzó reconociendo que "la Ciudad de Buenos Aires, como tantas otras veces, ha demostrado que es posible gestionar políticas públicas cumpliendo con las normas y los protocolos".

Asimismo, subrayaron que "los que no pueden justificar el uso de sus privilegios para acceder a un bien escaso como las vacunas pretenden generar dudas para hacer creer que todos somos iguales, pero eso no es así".

Denuncian a Horacio Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós por "privatizar la campaña de vacunación"

Bajo la misma línea, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, remarcó que "es indignante la politización" y sostuvo que "la mentira es insostenible", en referencia a las acusaciones recibidas por la presunta "privatización" de la campaña de vacunación.

"La ciudad de Buenos Aires hace décadas que vacuna de la misma manera, a través de sus centros de vacunación más las obras sociales para llegar de forma equitativa y más rápidamente a la gente", aseguró.

El comunicado continúa detallando que "todos los convenios firmados son públicos y tienen rigurosas condiciones de cumplimiento. A diferencia de otras jurisdicciones, en la Ciudad existe una campaña de vacunación, no una campaña política de las vacunas". "No hay vacunatorios VIP ni privatización de las vacunas" sentenciaron.

Vacunatorio VIP: JxC dice que fue un "modus operandi" para "vacunar a una oligarquía kirchnerista"

Por último, aclararon que ningún integrante del bloque del PRO está vacunado contra el coronavirus como indicaron algunos rumores que se difundieron en redes sociales.

"Queremos desmentir las noticias falsas, que en la desesperación por tapar el escándalo del oficialismo, inundan las redes sociales: ningún miembro de nuestro bloque está vacunado y estamos dispuestos a someternos a cualquier tipo de test para probarlo", resaltaron.

La misiva concluye remarcando: "No somos lo mismo. Que los que usaron sus privilegios para vacunarse no pretendan ensuciar a quienes no lo hicimos y hoy podemos mirar de frente a los argentinos".

El comunicado completo:

JFG