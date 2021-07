El drama de los varados llegó a la CIDH

El drama de los argentinos varados en el mundo por la decisión del Gobierno de limitar de 2.000 a 600 los ingresos diarios al país sigue sumando capítulos e incluso ya llegó a tribunales internacionales. Esta semana una ONG presentó una medida cautelar ante la CIDH, otra asociación ya denunció ante la Justicia la medida como parte de un patrocinio legal gratuito que está ofreciendo, y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, le envió una carta a Alberto Fernández para exigirle que revea la determinación.

Este miércoles 7 de julio, la asociación civil Bases Republicanas presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado argentino "está violando derechos humanos al prohibir y suspender el ingreso de residentes y ciudadanos argentinos desde el exterior sin prestarles ningún tipo de asistencia ni brindarles respuestas concretas".

Además, desde la ONG que nuclea a abogados de todo el país vinculados al macrismo solicitan que “el Estado argentino adopte las medidas de protección necesarias para garantizar el regreso de todos los ciudadanos que han quedado varados en el exterior a partir del decreto vigente, y se requiera a las autoridades nacionales que restablezca la aplicación del Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior” que fue implementado en el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

La presentación incluye la información personal de 180 personas que han dado su consentimiento para llevar sus casos a la CIDH, en los que se encuentran varados en países como México, Puerto Rico, Estados Unidos, entre otros.

"Esto podría haberse evitado si se implementaban controles serios en los aeropuertos desde un principio", aseguró la presidenta de Bases Republicanas, Jimena de la Torre. Y agregó: “El Gobierno tiene la obligación de hacer sentir a los varados que son igual de argentinos que todos los que estamos acá”. “Hay muchas familias desesperadas”, resumió.

Por otra parte, la agrupación Acción Conjunta Republicana comenzó a presentar amparos para que se declare inconstitucional la Decisión Administrativa 643/2021, que es la que fijó las restricciones para el ingreso al país. Esta semana, en San Martín, ya se sorteó al juzgado federal Nº2 el amparo Soprano Paulo.

Es parte de una estrategia para dar patrocinio legal gratuito a los varados, con un escrito modelo que podrán presentar para exigir un pronto regreso al país. “En cumplimiento de elementales derechos ambulatorios que nos conceden el art. 14 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, nos encontramos legitimados a reclamar por nuestros derechos y a denunciar la drástica medida del Poder Ejecutivo Nacional”, señala el texto, al que puede adherir cualquier ciudadano argentino que se encuentre en esta situación.

Desde la política, Alfredo Cornejo, titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), le envió una carta al presidente Alberto Fernández. Allí, no solo tilda la medida de "innecesaria, autoritaria y contraria a los lineamientos de la Constitución" sino que le pregunta al mandatario “en qué han fallado los controles que se deberían implementar para la constitucional libre circulación de los argentinos”.

“Nuestros compatriotas están desamparados, gastando un dinero que no tienen o que forma parte de sus ahorros. Todo en dólares. Todo sin estar en sus planes. Un gobierno de todos no los puede excluir ni estigmatizar”, agrega el diputado mendocino. Y concluye: "No hay explicación coherente para sustentar esta medida".

