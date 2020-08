El intendente de La Plata prefiere a Berni antes que a Frederic

"Es muy complejo trabajar con la ministra Frederic si no coordina con la Provincia" dijo el intendente platense Julio Garro en "El tema del día" por CNN Radio, conducido por María Laura Santillán.

"El trabajo con (Sergio) Berni es muy bueno y quiero ser totalmente honesto en este sentido: estamos trabajando de manera planificada, organizada. Conformamos una mesa los días jueves y nos juntamos la Provincia, el Municipio, es un muy buen trabajo", aseguró

Y remarcó: "Sí es cierto que respecto del delito lo que fue cambiando, mutando fue la violencia con la que se lleva a cabo y eso es lo que nos preocupa"- Comentó que en esta pandemia los intendentes que no son del oficialismo han trabajado muy en línea con Alberto Fernández,el gobernador Kicillof y sus ministros. "Hemos sido capaces de trabajar en conjunto Siempre digo que si una pandemia no nos une no veo qué cosa podría unirnos".

"El trabajo con la Provincia es muy buen trabajo, pero no hay coordinación con Nación", dijo Julio Garro

"¿Si nosotros fuimos capaces de trabajar dejando diferencias de lado cómo puede ser que una Ministra de Seguridad de la Nación y un Ministro de Seguridad de la Provincia no puedan sentarse a planificar la seguridad? también culpó al periodismo y eso es no ver la realidad y cuando uno no reconoce un problema difícilmente lo pueda resolver", remató.

Comentó además que se comunicó con Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación y definió esa charla como "espectacular". Y recalcó que necesitan imperiosamente la planificación con la Provincia de Buenos Aires para coordinar el despliegue de las fuerzas.

Berni y Frederic tienen una tensa relación, pese a pertenecer los dos al partido de gobierno. Y no ocultan esas diferencias.

MJB/MC