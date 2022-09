El militante que reivindicó a Sabag Montiel es hijo de dos víctimas de la dictadura militar

José Derman, el militante libertario detenido por celebrar y apoyar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, es hijo de exdetenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Tanto Cristina Gioglio, que falleció hace dos años, como Alberto Derman declararon como testigos en juicios de lesa humanidad.

Derman, de 38 años, milita en un espacio que se autodefine como “anti-comunista” y fue declarado inimputable el martes pasado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tras ser detenido por publicar un video en el que lamentaba que el ataque a la expresidenta haya sido fallido y brindaba “total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos”.

El espacio partidario al que pertenece Derman comparte en sus redes sociales consignas como:“Ni 30.000 desaparecidos, ni 30.000 víctimas”, “No fueron 30.000 los desaparecidos, pero sí fueron 21.642 los atentados terroristas perpetrados en la década del ‘70 por Montoneros y el ERP” y el local, ubicado en el barrio del Mondongo en La Plata, está pintado con imágenes de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei y Mohamed Alí Seineldín, Ricardo Iorio, Novak Djokovic y Mario Malevo Ferreyra.

Este combo ideológico resulta paradójico para una persona cuyos padres fueron víctimas de la persecución militar del Golpe de Estado de 1976.

Como relata la periodista Celeste del Bianco en el DiarioAR, la madre de Derman integró organizaciones de defensa de derechos humanos y feministas hasta que falleció a raíz de un cáncer en enero de 2020.

Cristina Gioglio fue secuestrada en su casa de Ranelagh en 1977 y torturada en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Quilmes y Destacamento de Arana. En democracia Gioglio brindó su testimonio en los juicios La Cacha, Pozo de Banfield, Pozo de Arana y Circuito Camps y, anteriormente había declarado en Italia y en España ante el juez Baltasar Garzón; además, se sumó a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y a la Unión por los Derechos Humanos de La Plata.

El secuestro y detención de Alberto Derman en 1977

Alberto Derman fue perseguido por ser delegado gremial del Astillero Río Santiago y fue secuestrado dos veces: el 25 de octubre de 1977 y en diciembre junto a su compañera. La primera vez fue interceptado cuando buscaba una guardería para su hijo de 15 meses. “Me detienen, me ponen contra un árbol, me palpan de armas, me ponen una campera en la cabeza, dan dos o tres vueltas y yo me doy cuenta de que entran en la Brigada”, explicó en el juicio por el Pozo de Banfield en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.

A los 45 días, fue nuevamente secuestrado a media cuadra de su casa en Ranelagh. “Yo venía con mi hijo en brazos (hermano mayor de José que nacería después), me ponen una pistola en la cabeza (…) Me llevan a mi casa, me golpean y me preguntan por quien era mi compañera que trabajaba como docente en el servicio social de Segba. Como a las nueve de la noche llegó, a ella también la golpearon y nos llevan a los dos a la Brigada”, declaró.

En esa oportunidad, Derman recordó que entre las personas con quien estuvo detenido se encontraba Raúl Bonafini, uno de los hijos de Hebe.

En esa segunda oportunidad permaneció en secuestrado hasta el 28 de marzo de 1978 y recordó que mientras estuvo allí “los gritos de los torturados eran permanentes, las 24 horas. No paraban". Luego lo llevaron a Rawson, donde estuvo encarcelado tres años y medio y regresado a La Plata. Recuperó la libertad en diciembre de 1982 pero hasta septiembre de 1983 estuvo con libertad vigilada.

La razón de la detención de José Derman

Derman fue detenido por el presunto delito de "incitación a la violencia colectiva" tras la publicación de un video de unos 12 minutos repleto de frases discriminatorios para distintos grupos étnicos, sociales, de género y políticos.

Este hombre llamó a "tomar las armas para terminar con el comunismo", reivindicó el ataque contra la vicepresidenta y cerró su arenga con un "viva" al difunto ex líder de la organización terrorista paramilitar de los 70 Triple A, el ex ministro José López Rega.

El juez Kreplak tomó en cuenta un expediente de 2017 de un juzgado de Familia que había decretado la "inhabilidad" del imputado y ordenó un nuevo peritaje psiquiátrico para determinar su estado de salud mental.

El peritaje psiquiátrico a José Derman

"Como resultado de la medida dispuesta, los profesionales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que, al momento del examen, las facultades mentales del Sr. José Derman no encuadran dentro de la normalidad desde el punto de vista médico-legal", sostiene el fallo del juez platense.

"Se observan signos de descompensación de sus facultades mentales, desde el punto de vista psiquiátrico. Presenta en la actualidad un cuadro clínico caracterizado por ideación de tinte paranoide reivindicativo y megalómano, con marcada exaltación afectiva y proclividad a conductas impulsivas", añade el reporte.

"Desde el punto de vista psiquiátrico –abunda el análisis-, surge como verosímil que, en virtud de su afección psíquica, al momento del hecho de autos (la grabación del video), no haya poseído la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad del hecho que se le imputa ni dirigir sus acciones".

El examen concluyó que el imputado "no se encuentra en condiciones desde el punto de vista psiquiátrico para afrontar un proceso penal".

En virtud de ello, el juez resolvió "declarar la inimputabilidad de José Derman" y "disponer su sobreseimiento en la presente causa".

Pero, al mismo tiempo, ordenó su "traslado urgente hacia el Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn, Melchor Romero, La Plata, para que sea examinado por un equipo de salud".

Derman quedó a disposición del juzgado de Familia número cuatro de La Plata, que deberá de ahora en más encargarse de su tratamiento psiquiátrico con miras a su recuperación.

El juez dispuso, además, "continuar la investigación en miras a determinar la eventual implicancia de terceras personas en los sucesos que conforman la plataforma fáctica de la causa".