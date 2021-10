Elecciones 2021 | Según una encuesta Santilli supera en cinco puntos a Tolosa Paz

Una encuesta realizada de cara a elecciones legislativas del próximo noviembre en la provincia de Buenos Aires arroja a la lista encabezada por Diego Santilli como la indiscutible ganadora con el 42,9% de la intención de voto. Victoria Tolosa Paz queda abajo con más de 5 puntos de diferencia. En tercer puesto con el 6,3% de intención de voto, les sigue José Luis Espert.

En cuanto a la imagen de las caras visibles de los distintos espacios políticos, el sondeo arroja que Alberto Fernández tiene un 31,5 % de imagen positiva frente a un 53,5% de imagen negativa, Cristina Kirchner, por debajo, tiene un 30,9% de imagen positiva frente a un 57,9% de imagen negativa y Axel Kicillof presenta resultados similares. Horacio Rodríguez Larreta, en cambio, tiene un 46,2% de imagen positiva y un 32,1% de imagen negativa.

La encuesta efectuada por Federico González y asociados en la provincia de Buenos Aires, muestra que el apoyo a Nicolás del Caño queda en un 6% por encima de Florencio Randazzo que tiene un 5,2% y, por último, Cynthia Hotton con 2,2%.

Al ser consultados sobre las razones para apoyar al Frente de Todos, la mayoritaria fue: “No quiero que gane un espacio macrista, de Cambiemos, de derecha o liberal” y respecto al argumento más fuerte sobre por qué no votarlo el primero es por no identificarse con ese espacio y el segundo fue por la presencia de Cristina Kirchner. En el caso de las razones para votar a Juntos por el Cambio, la principal es: “Me gusta Facundo Manes” y la segunda: “Me gusta Diego Santilli”.



Cambios de votos

En tanto, la migración de voto ofrece datos llamativos respecto a los votantes, por ejemplo, el 2,8% de quienes votaron al Frente de Todos en las PASO, ahora se inclina por elegir a Juntos por el Cambio, el 2% a Florencio Randazzo y el 1,6% a Nicolás del Caño. En el caso de la lista de Diego Santilli, no hay demasiadas modificaciones de sus votantes, solo el 1,1% piensa cambiar el voto y elegir a Victoria Tolosa Paz en noviembre, sin embargo, los que sí modificarían el voto son los que apoyaron a Facundo Manes.

En el caso del neurocientífico, el 2% de sus votantes migraron al Frente de Todos, pero el dato saliente es que el 4% de quienes lo eligieron ahora votarán al Frente de Izquierda Unida, lo que muestra que ese apoyo en la primera instancia, en realidad podía traducirse en un voto anti Cambiemos.

Como suele suceder al polarizarse más la elección, los candidatos que quedan por debajo de los dos primeros, pierden más votantes. Más del 10% de los que eligieron a Florencio Randazzo apoyará a Juntos por el Cambio, casi el 7% apoyaría a Espert y otro 7% a Hotton. Al mismo tiempo, de los votantes de “Avanza Libertad”, casi el 7% pasaría a votar a Randazzo y otro 7% todavía no está decidido.

Por su parte, los votantes de Nicolás del Caño son los que más se dividen: un 6.5% pasa al Frente de Todos, otro porcentaje similar a Juntos por el Cambio, otro 6,5% a Cynthia Hotton y otro 6.5 todavía no resolvió que hará. De los votantes de +Valores más de un 8% votará a Victoria Tolosa Paz y otro 8% a Santilli.

El destino de quienes votaron en blanco o no votaron

De quienes no eligieron apoyar a ningún candidato en las PASO, el 10% se inclinará por Victoria Tolosa Paz y el 5% por José Luis Espert. Mientras que de quienes no fueron a depositar su voto en septiembre el 23,3% votará al Frente de Todos, el 14% a Juntos por el Cambio, el 7% a Randazzo, otro 7% a Espert y un 4,7% a Nicolás del Caño.

Respecto a las medidas del Gobierno luego de las PASO, la que recibió más apoyo por los encuestados fue el proyecto “Armas y delitos contra la seguridad pública” y la segunda fue la iniciativa de transformar los planes sociales en puestos de trabajo. En tercer puesto está el congelamiento de precios.