La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, realizó un acto al lado del Puente Pueyrredón donde firmó un acta de compromiso para terminar con los piquetes en caso de llegar a la presidencia el 10 de diciembre. "Vamos a liberar de una vez y para siempre a los ciudadanos de las extorsiones diarias que sufren", manifestó. Con el significante del orden como eje, se mostró sonriente junto al candidato cambiemita en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

En medio de la campaña presidencial que la tiene como una de las protagonistas centrales y mientras recorre distintas ciudades en una casa rodante, Bullrich organizó un encuentro bajo la consigna "Basta de cortes en el Puente Pueyrredón" para darle peso simbólico a su campaña de orden.

Este eje, repetido en distintos spots y también en su última disertación en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, vale tanto para la seguridad como para la economía dentro de su discurso proselitista. "No queremos vivir más en un país donde el caos le gane al orden. Vivir en un país ordenado no significa sólo una consigna, significa que las cosas se hagan con el orden necesario", sostuvo la ex Ministra de Seguridad junto a Macri, el postulante a intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el dirigente radical que encabeza la lista para senadores nacionales, Maximiliano Abad; el legislador nacional Cristian Ritondo; y el candidato a intendente de Avellaneda, Lucas Yacob.

Patricia Bullrich en Avellaneda.

Bajo el compromiso de terminar con los cortes y garantizar la libre circulación sobre el Puente Pueyrredón a partir del 10 de diciembre, Bullrich expresó: "Por eso es tan importante que hagamos esto, porque además esto que hagamos acá se va a replicar en todo el país, para que de una vez por todas la conferencia democrática no sea una palabra muerta. No le tenemos miedo a lo que va a pasar, porque estamos seguros".

Macri habló de judicializar las protestas si es elegido Jefe de Gobierno

El encuentro realizado en la Plaza Paseo de los Andes de Avellaneda, cerca del puente donde organizaciones como Unidad Piquetera se reúnen desde hace dos años para avanzar con sus columnas hacia la ciudad de Buenos Aires, también contó con la palabra de Jorge Macri. En su alocución, el ex intendente de Vicente López dejó en claro que las protestas serán judicializadas si llega a la sede del gobierno ubicada en Uspallata 3150. "Como jefe de Gobierno voy a iniciarle una demanda penal a cada organización social que se movilice con niños, porque los niños no tienen que estar en las marchas", dijo.

Luego agregó: "El niño tiene que estar en la escuela o en la casa, tiene que alimentarse, el lugar no es ni una carpa, ni un piquete, ni una marcha". La crítica de Macri a la presencia de niños en las marchas ya se había escuchado en boca de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien le endilgó a Unidad Piquetera la responsabilidad de que los menores asistan a los multitudinarios reclamos realizados en la Avenida 9 de Julio.

Jorge Macri: "Algunos se divierten diciendo que soy 'Blackri' porque soy el primo más oscurito"

Según informaron cerca de los candidatos, el compromiso se basa en dos puntos: por un lado, impedir acampes y/o manifestaciones que no permitan el libre tránsito hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires; por otro, garantizar la libre circulación sobre Avenida Bartolomé Mitre, Avenida Manuel Belgrano, Avenida Hipólito Yrigoyen, Puente Pueyrredón y Avenida 9 de Julio.

