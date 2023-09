Humberto Schiavoni: “Patricia recuperó el voto de Juntos por el Cambio”

Humberto Schiavoni es optimista frente a las perspectivas de Patricia Bullrich en las elecciones generales, "es la candidata que sigue creciendo", afirmó. Además, el senador por Misiones manifestó que no está de acuerdo con los que dicen que Macri apoya a Milei. “No hay ningún tipo de dudas de que el apoyo de Macri es hacia Bullrich”, aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Háganos una actualización de la intervención en Mendoza camino a las elecciones...

En Mendoza fui interventor por 30 días nada más. El objetivo era que el PRO se formara junto al radicalismo y otros partidos. La conducción de Omar de Marchi no quería reeditar Juntos por el Cambio en Mendoza, el objetivo principal de la intervención fue que el PRO integrara ese frente, que lo lleva Alfredo Cornejo como candidato a gobernador. Eso se logró y después le dejé mi lugar a Dario Nieto que tiene que administrar el proceso de las elecciones internas.

¿Por qué puede considerarse la posibilidad de que Juntos por el Cambio salga tercero a nivel nacional?

No lo veo así. Creo que Juntos por el Cambio va a crecer. Venimos de un proceso interno que nos alejó de la gente, ese periodo nos sacó el foco y nos concentró en una pelea interna. Una vez que se superó esa instancia, Juntos por el Cambio está demostrando que es el único cambio posible con sus nuevas incorporaciones, el único capaz de derrotar al peronismo.

¿Cuál es su visión sobre si está repuntando la candidatura de Patricia Bullrich? ¿Crees que puede entrar en un balotaje?

Según nuestros números, Patricia Bullrich recuperó el voto de Juntos por el Cambio, obviamente, después de la elección, los votos de Larreta no estaban asegurados. Es la candidata que sigue creciendo y creo que hoy, en términos generales, estamos en los mismos valores que arrojó las PASO. A partir de ahora empieza la nueva campaña, donde vamos a mostrar que tenemos un equipo y un plan capaz de sostener institucionalmente el cambio que la Argentina necesita.

¿No consideras que el problema está en el crecimiento de Javier Milei en vez de la interna de Juntos por el Cambio?

No se pueden comparar elecciones de medio término, legislativas, con una ejecutiva a nivel nacional, como tampoco se pueden comparar las provinciales y nacionales.

Yo siempre doy el mismo ejemplo, en 1999 Carlos Corach era ministro del interior y, mediante un decreto, autorizó a las provincias a hacer elecciones de diputados nacionales junto con las provinciales.

En todas ganó el peronismo. 20 días después, en esas mismas provincias, De la Rúa le ganó Duhalde. Es muy difícil y hay que buscar demasiadas diferencias entre las elecciones. Esta fue una elección nacional en donde se eligió presidente en un momento de crisis aguda en Argentina. La disputa interna nos alejó de la gente, es lo que dicen las encuestas.

A lo mejor lo que había eran dos proyectos contrapuestos, no dos competencias. Sino que el proyecto que transmitía Bullrich se parecía más al de Milei y el de Larreta al del radicalismo. Me parece que es más el tipo de competencia entre los dos modelos…

Más que dos modelos lo que había eran dos metodologías para lograr el mismo objetivo. No creo que se contrapusieron dos modelos distintos entre Patricia y Horacio, el objetivo final era el mismo.

Alejandro Gomel (AG): se viene hablando mucho de un pacto entre Massa y Milei. ¿Qué ve usted ahí?

La verdad que no me consta, no tengo información. Creo que hay coincidencias objetivas entre Massa y Milei, la votación de ganancias fue una coincidencia objetiva.En muchas provincias, los oficialismos fueron funcionales a los intereses de Milei, eso también es objetivo, en muchas provincias Milei no presentó candidatos a senadores, lo que favoreció al oficialismo, que después ayudó en el cuidado de la boleta de Milei. Si hubiera un pacto explícito le haría muy mal a Milei.

AG: En relación a la votación en ganancias, ¿cómo está la relación con el radicalismo, más que nada con el sector de Lousteau?

Acá tenemos que ir a los números duros, cómo se votó, la posición del bloque, etc. Yo no estoy en diputados, no puedo dar una precisión, confío en lo que dicen.

La posición nuestra con ganancias es muy sencilla, en este momento argentina necesita eliminar el mejor impuesto que afecta a los sectores, el impuesto inflacionario. Esta reducción de ganancias desfinancia al Estado, hace que lo único que pueda sustituir esa baja de ganancias es la inflación. Si queremos aliviar a la gente tenemos que bajar la inflación, con esto la subimos. A grandes rasgos, como concepto de política económica, esto no ayuda a bajar la inflación, la exacerba porque no hay una reducción de gastos que permita compensar ese menor ingreso.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo lo ve al ex presidente en este momento?

A veces hay esquizofrenia con respecto a Mauricio Macri. El aclaró que su candidata es Patricia, no hay ningún tipo de dudas de que el apoyo de Macri es hacia Bullrich, y hoy lo está demostrando en una actitud militante y reuniéndose con gente para pedirles el voto a Patricia, es la manera más contundente que hay para mostrar su apoyo.

CM: ¿Espera para la semana que viene una próxima sesión?

El oficialismo está preparándose para tener una sesión, aún no tienen los números. Vamos a ver, nosotros tenemos una posición firme con respecto a no tratar ningún pliego este año. Vamos a ver si el oficialismo consigue los votos para sesionar. Nuestra posición es clara, va a depender del bloque de Unidad Federal, esas incógnitas todavía no están despejadas.

