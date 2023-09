El economista Daniel Artana aseveró que "nadie creerá en Argentina porque venimos de fracaso en fracaso". Cómo vislumbra la economía argentina en los diferentes escenarios electorales que pueden ocurrir y la falta de un programa económico y equipo político de Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Te presenté como "mano derecha y hombre de confianza" del candidato a ministro de Economía (Carlos Melconian) si Patricia Bullrich es presidenta. ¿Es una definición correcta la que hice de vos?

No sé si mano derecha, soy uno de los generalistas a los cuales se refiere Carlos Melconian. Están Enrique Szewach, Rodolfo Santangelo y yo, por lo que eso de "mano derecha" me está subiendo a un escalón que no me corresponde.

Él me dijo textualmente, en un almuerzo reciente, con su humor habitual, que “así como Milei tiene cuatro perros, yo tengo algo mucho más importante: a Daniel Artana, Rodolfo Santangelo y Enrique Szewach”.

El planteo es que Carlos Melconian tiene gente "de carne y hueso y de verdad". Un anticipo es que Melconian es tapa de la revista Noticias de mañana, en la que hay una foto de él, en la zapatería del papá, en Valentín Alsina, en los años ‘70 y totalmente irreconocible, con el pelo largo.

De la última vez que conversamos a hoy, ¿cómo imaginás que se llegará dentro de 30 días cuando sean las elecciones? ¿La economía aguantará sin un gran estallido? ¿Aún hay posibilidades de que se produzca un cambio que modifique las intenciones de voto si la situación empeorara?

Es una carrera muy corta y lo que pasará es que tendremos una inflación muy alta. Está jugado. Agosto fue de 12.4%, septiembre viene parecido y dará alrededor de 12%, céntima más o céntima menos. Octubre seguirá con inflación alta, aunque probablemente un poco menos.

Después, el Gobierno está controlando los tipos de cambios alternativos de acá a fin de mes, ayudado por los sojeros. Los que entran al Soja 4 pueden vender 25% de sus dólares al tipo de cambio de contado con liquidación y, además, está interviniendo en forma bastante generosa con dólares del Banco Central.

Con lo cual, se rifan las reservas que pudieron comprar en el marco de este programa Soja 4.

Eso puede continuar hasta octubre, obviamente, hipotecando el futuro del o la que asuma como presidente el 10 de diciembre. Una gran irresponsabilidad, pero tengo que responder a lo que me preguntás, que es si aguantan, y probablemente sí.

Posterior a la elección de octubre, vienen preguntas adicionales, sobre si se mantendrá el tipo de cambio de $350 fijo. Creería que no y el Gobierno dijo que lo moverá. ¿Cómo lo moverá? ¿Habrá una nueva devaluación? ¿Habrá un deslizamiento mensual como venían haciendo previo a esta devaluación que hicieron a mediados de agosto?

Eso dependerá del resultado electoral, porque si tuvimos esta dosis de "populismo berreta", por decirlo de alguna manera, previo a octubre, y Massa entra al balotaje, uno debería esperar que eso se potencie.

Rifarán todas las reservas que puedan del Banco Central, dejando una herencia más pesada para los que lo sucedan o si él se sucede a sí mismo.

Imaginemos los tres escenarios entonces. Está claro que vos decís que lo más lógico es que se llegue sin sobresaltos a las elecciones en octubre y la pregunta es si depende del resultado lo que suceda a partir de allí, en el trayecto hasta noviembre o diciembre, si no hubiera segunda vuelta.

Si triunfase Milei en primera vuelta, desaparecerían los incentivos de Massa...

Sí. Pero ahí aparecen otros problemas. Curiosamente, sorprendió que Milei saliera primero en las primarias, la segunda fuerza (si se quiere) fue más pro mercado que el tercero ,que fue el oficialismo. Sin embargo, a pesar del triunfo de Milei tenemos el riesgo país para arriba y las acciones medias en dólares para abajo.

¿Qué está pasando? Se puede explicar por dos cuestiones. Una es que haya dudas sobre la gobernabilidad, porque por más que repita o mejore el resultado de las PASO tendrá un porcentaje chico de los diputados y senadores, pero sobre todo porque no hay programa económico, lo que hay son títulos.

A mí me da hasta risa cuando alguno de los trolls que te critican por Twitter te dicen "miren el programa que tiene" o el mismo Milei dijo que "somos los únicos que presentaremos un programa económico". Presentó títulos, pero en cuanto empezaste a rascar algún título, como "dolarización", se cayó como un castillo de naipes.

Entonces, la falta de precisión respecto de quién será su equipo económico y sobre cuál va a ser su programa con un poco más de detalle, llevan a generar una gran incertidumbre, porque si en realidad lo que vamos a tener el 10 de diciembre es alguien que tratará de aprender el trabajo a partir de ahí, hay que saber que la economía no te da ese espacio.

El kirchnerismo te dejará una situación muy delicada. Por lo tanto, es mejor que Milei tenga claro, si es presidente, qué es lo que tiene que hacer rápidamente.

Hasta el momento, lo que tuviste fue dolarización, motosierra y que el ajuste lo pagará la casta, entre otras cosas, que son discursos para la tribuna. Los mercados miran otras precisiones. La gente sofisticada no se queda con el discurso de la tribuna.

Los distintos escenarios electorales

Entonces, un escenario es que gana en primera vuelta La Libertad Avanza. En ese caso, esta incertidumbre se potencia y, al mismo tiempo, los incentivos de Massa por seguir siendo competitivo desaparecen y, probablemente, ahí sí tengamos una corrida en algún sentido, lo mismo que un shock económico.

Si hubiera balotaje y allí estuviera Bullrich, desaparecerían los incentivos de Massa pero, al mismo tiempo, el mercado se quedaría expectante respecto de la chance de un gobierno más previsible a definir luego en el balotaje.

El otro escenario sería que entrase al balotaje Massa. En estas últimas dos alternativas, no primera vuelta, sino segunda, en un caso con el ministro de Economía y en otro con Bullrich, ¿cómo imaginás que reaccionaría el mercado?

Si fuera Bullrich, se visualizaría que hay un equipo económico, un líder y un programa. Luego, la gente empezaría a asignar probabilidades de si puede ganar en el balotaje. Segundo, si lo podrá aprobar, dado que seguramente tampoco tenga mayoría en las dos cámaras.

Habría una reacción favorable por lo que decíamos antes. Pero lo importante no es cómo reaccionen los mercados, sino que uno pueda resolver los problemas económicos de Argentina y para eso tenés que tener claro qué es lo que hay que hacer y cómo lo vas a hacer.

En tercer lugar, tenés que tener la musculatura política para hacerlo.

Nadie creerá en Argentina porque venimos de fracaso en fracaso. Entonces, estarán los inversores internacionales y los nacionales, me refiero a todos nosotros que, en general, los argentinos tenemos millones de dólares para que los saquemos por parte, se inviertan o los gastemos.

Para lo que quieras hacer se va a querer tener cierta previsibilidad de que las cosas funcionarán como lo hacen en otros países.

Aquí estarán todos en un modo de "ver que lo concretás y ahí te creo". Gane quien gane. El que ganó en la primaria no te transmite que tiene el programa y que lo puede llevar adelante porque no lo tiene, no posee los votos o se quedó con los títulos.

Lo importante acá es que después del 10 de diciembre se avance rápidamente en resolver los grandes problemas económicos que tiene el país.

Entiendo. Pero independientemente del 10 de diciembre, el problema entre si hubiera un resultado definitorio en octubre o en el caso de que hubiese balotaje, esos 40 días hasta que se asume el nuevo gobierno, en una economía como la argentina, pueden producir un efecto gigante, una incertidumbre en algún sentido, más allá de la solución que tenga quien venga a asumir el 10 de diciembre...

Pero si vos ves que habrá una solución y le asignás alguna chance a eso, se transitarán un poco mejor esos 40 días que en el caso contrario.

La situación económica en Argentina

Alejandro Gomel (AG): Hablaban de inflación y haciendo énfasis en lo que se espera para este mes y, posiblemente, en octubre, para seguir alrededor de los dos dígitos. Hay varios dirigentes que hablan de la posibilidad de una hiperinflación después del 22 de octubre.

¿Esto tiene base? ¿Es real? ¿Son frases que dicen porque estamos en campaña electoral? ¿Se viene realmente una hiperinflación?

La primera cuestión es que los fenómenos hiperinflacionarios se pueden mirar y ver qué se aprendió de lo que ocurrió. En general, estuvieron asociados a situaciones de alto déficit fiscal, financiado con emisión monetaria, en dos de ellos acompañados de una situación política muy delicada.

Un gobierno que no tenía el control de la situación, si querés, como Isabel Martínez de Perón, y Raúl Alfonsín en el final de su mandato, que te llevaron a un colapso en la demanda de dinero.

¿Qué tenemos hoy? Primero, un déficit importante. No tan alto como en el '75 o el '89, pero alto como para generar alguna preocupación cuando uno computa el fiscal y el cuasifiscal.

El segundo elemento es que tenemos una situación política de falta de gobernabilidad. En teoría se está eligiendo un nuevo presidente, que ganará por el margen que sea, pero ganará con el voto popular y debería tener algún margen. Es decir, no se está con gobiernos que están de salida o que se murió el líder, como pasó en el '74, sino que es algo distinto.

Ahora, ahí entra lo de cómo la gente descuenta cuánto le durará la gobernabilidad a quien sea el que tome el poder el 10 de diciembre.

Hay un tercer punto. Cuando se tiene la crisis política y, además, se visualiza que la situación venía complicada, es el riesgo de que la gente se asuste y use los depósitos. No veo eso de aquí al 10 de diciembre por el análisis que acabo de hacer. Eso no quiere decir que no viviremos una inflación alta.

Luego, está discusión de qué es hiperinflación, porque hay economistas que dicen que ya estamos en eso, ya que esta tasa de inflación extravagante se compara con la del resto del mundo. También hay otros que dicen que tiene que ser 50% mensual. No hay una base que te diga.

Esta es una inflación extravagante, lo que estamos hablando es si es aún más extravagante y hay que ponerle un número. ¿Hay posibilidad de que nos vayamos a 20% o 30% de inflación mensual de acá a diciembre? Ese riesgo es muy bajo.

Lo que sí digo es que gracias a estas medidas populistas que adoptó el Gobierno, lo que se tiene es un riesgo de que esta inflación alta se mantenga elevada también en la primera parte del 2024, condicionando al nuevo gobierno.

Cuando vos ves, como marcabas, que las acciones están en baja, ¿creés que los empresarios y el mercado tienen razón en desconfiar en la chance de gobernabilidad de una persona que nunca tuvo experiencia pública, como Javier Milei?

¿O creés que alguien sin experiencia pública podría, si se rodea de las personas adecuadas, llevar adelante un gobierno razonable?

Hay un tema de gobernabilidad que tiene que ver con volumen político, si se quiere. También hay una cuestión de equipo de gobierno del cual se conoce poco. Muchos de los economistas que rodean a Milei son gente de primer nivel, pero ninguno o la mayoría de los muy respetados, como Roque Fernández, no estarían dispuestos a volver a tomar un cargo de importancia.

La pregunta es quién será su equipo de gobierno. Vale para la economía como para otras áreas. Después está el programa que querés llevar adelante, porque se comenzó con una "motosierra" que cortaría 15 puntos del PBI y después bajaron a cinco, y hablaron de eliminar la inversión pública.

Yo pienso "qué fantástico", usando como ejemplo a Chile, que tiene una inversión pública que es 3,5% del PBI. Muchas de las propuestas ni siquiera resisten una comparación simple con los datos.

¿Vos recordás cuál fue la opinión de Milei cuando Alberto Fernández cambió de avión presidencial y se "patinó" 25 millones de dólares?

¿Qué pensás del voto positivo de Milei en la modificación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias en consonancia con el Gobierno?

Es una decisión de casta política. El que vino a limpiar la casta, toma decisiones tipo casta política.

Hubo algo parecido en 2019, es verdad, y fue un error, como lo es ahora. Porque si te equivocás y, en vez de corregir, hacés otra cosa parecida, los problemas no se resuelven nunca.

Entonces, lo que votaron los diputados radicales o quien fuera, en el caso de YPF, creo haberlo criticado en aquel momento. Fue un horror lo que hicieron con YPF. Lo que hizo Macri en 2019 tampoco estuvo bien, pero eso no justifica que se manden una macana ahora.

Por eso pienso en que hagan las cosas que corresponden. En algún momento tenemos que empezar a hacer lo que está bien. Compiten por ver quién tiene la equivocación más grande.

Escuché un poco del discurso de Milei y pienso cuál es la lógica del que viene a renovar la política. Hicieron macanas en el pasado, entonces, ¿ahora hago más?

El crecimiento del voto libertario

Por eso te preguntaba lo mismo que vos decías. Me parece que mutuamente se eligieron Massa y Milei como contrincantes para pasar esa segunda vuelta...

Lo tiene que elegir la gente. No sé si es verdad esto que decís, es un análisis o información, no sé. Pero, finalmente, la que elige es la gente. O sea, como político podés elegir y decir "me gustaría competir".

Algunos dicen que el radicalismo, en el '89, decía "compitamos con Carlos Menem porque contra Antonio Cafiero pierde", y perdieron contra Menem. Podés elegir y, a veces, te sale mal, aún cuando tu jugada política te haya salido bien. Si vas a hacer lucubraciones, a mí me exceden.

Simplemente es una conjetura plausible. Es decir, es una conjetura de conveniencia mutua...

Entiendo el análisis, no digo que esté mal.

Simplemente para compartir con la audiencia también. Supone Milei que si Massa es su competidor eventual en una segunda vuelta, tiene más chances que si fuera Bullrich de ganar y, al mismo tiempo, que si Bullrich sale con menos cantidad de votos, si no llegara a entrar o competir en la posibilidad de entrar en el balotaje, esto aumentaría los votos en primera vuelta de Milei, que tendría chances de ganar en primera vuelta.

Es decir, es una conjetura plausible. No creo que haya habido un acuerdo explícito, sino tácito en función de lo que uno percibe que son las actitudes de cada uno. O sea, no se trata de información. Nos quedan 30 días interesantes...

Es interesante lo que mencionás, porque eso lo que quiere decir es que el kirchnerismo le tiene miedo a Bullrich, no a Milei.

En el caso de Massa, volviendo a los incentivos, entrando en el balotaje, aunque perdiera, ganaría, porque haber convertido un gobierno que tiene 150% de inflación en competitivo sería un triunfo, aún en la derrota. Mientras que si no entra en el balotaje, su futuro quedaría seriamente dañado.

Es decir, la lógica de los incentivos de cada uno de los jugadores explicaría los movimientos, más allá de que haya un acuerdo formal entre cada uno de los competidores...

Sí. En el peronismo lo único que importa es ganar, si salís segundo es como Reutemann, que fue muy importante lo que hizo pero nadie se acuerda.

A veces, hay victorias y caídas que son resignificadas en función del contexto, pero entiendo claramente que para el peronismo y el kirchnerismo lo importante es ganar la Provincia de Buenos Aires, para ponerlo en términos concretos...

Está claro.

