El periodista Alejandro Gomel contó los detalles de la buena recepción que tuvo Patricia Bullrich en su almuerzo con empresarios y el posterior cruce ante Juan Grabois, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Otro día de campaña que tuvo como protagonista, en parte de la jornada, a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio porque estuvo en un almuerzo con empresarios, en donde recibió el apoyo de ellos, hubo fotos, sonrisas y muchos aplausos frente a su discurso.

Los empresarios formaban parte del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Allí estaban Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Gustavo Weiss y Nicolás Pino, entre otros, quienes le dieron apoyo y escucharon a la ex ministra de Seguridad de la Nación.

En estos almuerzos que suele hacer el CICyP, con más de 250 empresarios, que pagaron casi $80.000 para tener un cubierto en el almuerzo con la candidata, que llegó acompañada por Dante Sica, quien fuera el ministro de Producción de Mauricio Macri, y con Carlos Melconian.

Todas las miradas estaban posadas en lo que decía Eurnekian que, el viernes, en Radio Perfil, había emprendido contra Javier Milei por sus dichos sobre el Papa. Nuevamente, alzó la voz el empresario contra el libertario y lo dijo con todas las letras: "Si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador".

Por otro lado, halagó a Bullrich: "Nos demostraste una Argentina clásica, luchadora, que tiene los valores y las agallas para enfrentar el futuro".

Luego, la candidata volvió al "barro" de la campaña y esta vez eligió un adversario: Juan Grabois, el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, que tuviera un importante caudal de votos en la elección del 13 de agosto frente a Sergio Massa.

"Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a José Ovejero porque me saludó en Olavarría el sábado pasado, porque me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo. Hacé las cosas como hay que hacerlas", manifestó en un video en primer plano la candidata presidencial.

Lo que pasó fue que en una de las recorridas de Bullrich, en Olavarría, se acercó una persona con el traje de organización de Grabois a saludarla.

Inmediatamente recogió el guante Grabois y del mismo modo le contestó que "nunca le saqué nada a nadie y mucho menos el trabajo, y aún menos por cuestiones políticas. Vos sí. ¿Te acordás cuando fuiste ministra de Fernando de la Rúa? Le robaste el empleo a millones de personas, el 13% a los jubilados y se fueron en helicóptero después de dejar un tendal de muertos y un país devastado".

"Con mi generación nos arremangamos, creamos los movimientos sociales e inventamos trabajo donde lo había, a través de las cooperativas. Una de ellas, en Olavarría, que no tengo el gusto de conocer. Sí me enteré lo que pasó con Ovejero por los compañeros", agregó Grabois.

Además resaltó: "Nuestro movimiento es una organización comunitaria de trabajo y de producción popular, no se le exige afiliación política a nadie. Dentro del movimiento hay gente que te votó a vos, a Horacio Rodríguez Larreta, a Milei, a la izquierda, a Massa y algunos me habrán votado a mi".

"La foto que Ovejero se sacó con vos generó discusión y debate en la cooperativa, lo cual es muy positivo. Pero es falso es que hayan pedido que José se vaya de la cooperativa, lo hayan echado y planteado alguna cosa de esas características", resaltó el referente de Patria Grande.

"¿En qué cabeza cabe que le saquen el uniforme? Si tenés alguna prueba de que hice algo así, por favor denunciame. No es un derecho que tenés, es una obligación. Denunciame, pero como sos garca en serio y mentirosa, ponés un video en Internet. Presentá la denuncia", enfatizó el ex candidato presidencial oficialista.

Por un lado, quedó la denuncia de Bullrich y, por el otro, la respuesta de Grabois.

