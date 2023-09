Carlos Heller, diputado nacional (FdT), sostuvo que “es una reducción” decir que Javier Milei facilitó la aprobación de la modificación de Ganancias, porque “sólo tiene dos votos”. “Hubo un acompañamiento diverso y amplio que permitió lograr esa mayoría”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Con la ayuda de los votos de los diputados de Milei y del Frente de Izquierda, el oficialismo logró la aprobación del proyecto de Ganancias. Se vieron imágenes de alegría cuando se aprobó la reforma de la cuarta categoría, ¿fue así?

Sí, pero quisiera hacer una aclaración. Nuestro bloque lo componen 117 diputados y diputadas, y el proyecto se aprobó con 135. Es decir que hubo 18 votos a favor que no eran de nuestro bloque.

Decir que Milei facilitó la aprobación del proyecto es una reducción que se ha instalado, porque sólo tiene dos votos. Sumamos 18 porque nos acompañaron varios diputados y diputadas de bloques de provincias, algunos incluso electos gobernadores que aún son diputados, como Figueroa de Neuquén o Vidal de Santa Cruz.

Los diputados y diputadas de Río Negro, Misiones, una parte de Córdoba, del Interbloque Federal de la Provincia de Buenos Aires. Es decir que hubo un acompañamiento diverso y amplio que permitió lograr esa mayoría.

La votación fue 135 a 103, es decir, hubo una marcada diferencia en el número final.

Me parece relevante que señales el apoyo de esa cantidad de diputados que no están hoy dentro del oficialismo, porque podría significar un realineamiento político en el caso de que Massa pase al balotaje.

Ayer entrevistamos al presidente del bloque de diputados del schiarettismo, quien marcaba que, en un eventual balotaje, no iba a votar ni por Bullrich ni por Milei.

Al no ser Horacio Rodríguez Larreta quien representa a Juntos por el Cambio, el cordobesismo podría estar más cerca de Massa…

Podría ser. Es que los alineamientos en una segunda vuelta pasan por otros valores, como hemos visto en el mundo entero.

Emmanuel Macron logró ganar dos veces las elecciones con alianzas en las que todo el espectro político aisló a la extrema derecha para impedir que puedan llegar al gobierno.

En este momento, hay una competencia el 22 de octubre en la que se va a definir quiénes son los finalistas, digamos. Cuando la competencia sea de finalistas, seguramente las cosas que estarán en juego no serán exactamente las mismas, habrá otras cuestiones, entre ellas, el tema de la defensa del sistema democrático, que no es un tema menor.

En la misma sala en la que se condenó a los ex comandantes de la Junta Militar, cumpliéndose ayer un aniversario del día en el que le entregaron a Alfonsín el Nunca Más, se hizo un evento del Diario del Juicio, con toda la Cámara Federal de entonces.

El acto se da en el marco que estamos reeditando ese periódico que hicimos en su momento.

En el evento se reclamó la necesidad de una ley que penalice el negacionismo, ¿creés que se podría tratar una ley en ese sentido, como lo hizo Alemania y tiene otra decena de países?

En momentos pre electorales, el armado de cada reunión requiere todo un proceso de complejas negociaciones. ¿Hace cuánto no lográbamos tener una sesión de la Cámara de Diputados? Se logró un consenso, y por eso yo lo destacaba, que es producto de muchísimas conversaciones y negociaciones.

Casi nadie menciona que el otro día aprobamos la creación de cinco universidades, lo que generó que un grupo de diputados y diputadas de Evolución Radical contribuyeran a la conformación del quórum, porque había un interés concreto en que esos proyectos pudieran salir adelante.

Te recuerdo que hace unos meses se cayó una reunión que estaba acordada en los mismos términos, porque hubo una gran presión mediática sobre estos diputados y diputadas. Finalmente no dieron quórum y la sesión se cayó. Eso hizo, incluso, que hubiera que volver a dictaminar algunos expedientes de esas universidades, porque se habían vencido.

Es decir, las cosas tienen sus complejidades, que tienen que ver con distintos intereses políticos y negociaciones que se hacen en cada caso. Yo no las cuestiono, eso es la política, acá y en el mundo entero.

Si uno mira este momento la formación del gobierno en España, y bueno, los separatistas vascos de derecha ponen determinadas condiciones para arrimar los votos que Sánchez necesitaría para poder formar gobierno. Es parte del juego de la política.

El negacionismo de Victoria Villarruel

¿Creés que esa misma alianza que se formó para votar con el oficialismo la modificación del Impuesto a las Ganancias estaría de acuerdo en votar una ley que penalice el negacionismo en estas circunstancias?

En mi rol, yo no formo parte de esas negociaciones, presido la Comisión de Presupuesto. Este tipo de negociaciones las llevan las autoridades de la cámara y del bloque. Yo no estoy en el detalle de qué cosas se acuerdan, no lo digo por negar información, cada uno asume el rol que le corresponde.

A mí me horroriza que algunas de estas cuestiones hoy puedan volver. Ayer hablábamos con unos amigos, y comentábamos que no nos imaginábamos que íbamos a tener de nuevo estas discusiones 40 años después.

Bueno, en Alemania tampoco lo consideraban, y en el año 2005, sesenta años después, tuvieron que hacer una ley penalizando el negacionismo del Holocausto…

Estoy de acuerdo. A pesar de la ley, leí el otro día la enorme preocupación que había en Alemania por el crecimiento electoral de los partidos de ultraderecha.

Hay una complejidad en este mundo, donde se han generado injusticias tremendas, y esas injusticias son capitalizadas, a veces, por sectores, intereses, representaciones, que si llegaran efectivamente a gobernar, lejos estarían de atender esas demandas.

Pero bueno, así de complejo es, por eso es política y no matemática. La democracia parlamentaria, y la democracia en general, exige la necesidad de construir mayorías.

Uno a veces siente que hay cosas que son muy justas que es incomprensible cómo no se sancionan.

En el terreno de la economía, por ejemplo, hoy leía que está en todos los diarios que la AFIP denunció a evasores a través de los nuevos mecanismos de intercambio de información que se han generado que, sólo por dejar de pagar impuesto a los Bienes Personales, dejaron de pagar 330 mil millones de pesos, apenas 220 personas o empresas. Ese dinero equivale a la devolución del IVA que se puso en vigencia ahora, así de tremendo.

Tenemos por delante el tema de la exteriorización de activos, que, según los cálculos que hace el Ministerio de Economía, podrían representar unos 5 mil millones de dólares de ingreso fiscal, además del ingreso de divisas que podrían generarse, pero hay que aprobar la ley, y todavía no hemos logrado el consenso para poderla tratar. Así, podría hacer una lista de cosas en esa situación.

La vida parlamentaria del oficialismo

Claudio Mardones (CM): Para aprobar la reforma de Ganancias también hubo apoyo de Evolución Radical. ¿Cree que ese apoyo puede reeditarse? ¿Han explorado convergencias con ese espacio por otros proyectos?

Hubo una reunión en la que participaron Carlos Castagneto, Cecilia Moreau y Sergio Massa para avanzar con llevar la devolución del IVA a un proyecto de ley.

¿Usted está al tanto de cuándo podría ingresar ese proyecto? ¿Avanzarán con la misma celeridad que lo hicieron con Ganancias?

Nuestra idea es tratar, en la medida que logramos esos consensos, avanzar en esto.

El otro día le dimos también media sanción al proyecto de ley de Generación de Empleo PyME, lo que no se valora en toda su importancia.

La informalidad laboral es uno de los problemas más graves que tiene hoy en día la Argentina. Esa ley tiende a generar facilidades que podrían contribuir a achicar la magnitud de ese problema.

Pero déjeme hacerle una aclaración, Evolución Radical no votó con nosotros a favor de los cambios en Ganancias. Hubo 135 votos a favor porque estaban los bloques provinciales, que algún diputado de Juntos por el Cambio, con bastante mal gusto, llamó “partidos vecinalistas”, lo que generó una reacción enojada en varias intervenciones.

Estamos activamente moviéndonos tratando de generar los consensos que nos permitan construir esas mayorías. Si uno no logra que un proyecto se apruebe, por un año ese proyecto no se puede volver a presentar. Antes de presentar un proyecto hay que tener razonables chances de que pueda tener un resultado positivo.

Las perspectivas económicas

Dejame hacerte una pregunta como presidente de un banco. Recién evaluamos con Daniel Artana los escenarios posibles que nos podamos encontrar dentro de un mes, el día siguiente a las elecciones en primera vuelta, y cómo se especula que podría reaccionar el mercado ante un triunfo en primera vuelta de Milei, un balotaje en el que entre Massa y un balotaje en el que entre Bullrich.

¿Cómo creés que pudiera ser la reacción en estos tres escenarios?

Creo que hay una cuestión que se subestima y que es fundamental, que es cómo están compuestos los depósitos actuales del sistema financiero.

Hoy, el sistema financiero tiene un 87% de sus depósitos en pesos. No hay corrida en pesos.

¿No podría ocurrir que decidieran ir a comprar dólares al mercado ilegal?

Podría pasar, pero primero, al día siguiente de las elecciones, no habría nada que cambie al respecto.

Segundo, si vos vas al mercado ilegal con pesos a comprar dólares, el señor que te vendió los dólares, ¿qué hace con los pesos? En algún lugar, esos pesos, aunque cambien de titular, vuelven al sistema.

Porque en el caso de la convertibilidad, vos podías depositar pesos y pedir dólares.

Yo me estoy refiriendo a si ocurriera algo similar a agosto del 2019, cuando Macri quedó claro que perdía la presidencia, y el dólar pasó de 40 a 60. ¿Puede pasar que el dólar pase de 700 a 1000?

Creo que no hay ninguna razón para que pase eso, pero en economía hay cosas que no sólo obedecen a la razón, sino también a las especulaciones y hasta a las emociones.

Pero, primero, yo no creo que pase. Tengo confianza en que va a haber segunda vuelta, y en ella, uno de los dos se va a llamar Sergio Massa, no sé contra quién, pero no tengo dudas de que uno de los dos va a ser Sergio Massa . Cuando venga la segunda vuelta, veremos.

Hoy hay un sistema financiero que tiene el problema inverso, el exceso de liquidez. Hay muchos más depósitos que demandas de crédito.

Hoy el sistema podría, en un hipotético escenario de retiro de depósitos, soportarlo con absoluta naturalidad, porque tiene una liquidez espectacular. El problema se da cuando el sistema está todo prestado y tenés que recuperar los créditos para poder devolver los depósitos.

Si vos tomás la magnitud de la cartera de créditos del sistema, frente al total de depósitos más patrimonio más capital del sistema, te vas a dar cuenta que es casi imposible que ocurra lo que vos decís.

Para precisar, yo no me refiero a que ocurra una crisis bancaria como la del 2001, simplemente a que, como en 2019, tras un hipotético triunfo en primera vuelta de Milei, el dólar aumente, por ejemplo, 50% en una semana, a eso me estaba refiriendo.

Es difícil para mí imaginar esos escenarios, porque hasta me resulta difícil imaginar qué va a hacer Milei , ha dicho tantas cosas.

Javier Milei dijo que haría cosas al día siguiente de asumir y ahora dice que a 25 años. Algunas de las reformas que plantea, que lo del Banco Central era una metáfora, etc.

Es decir, a medida que Milei y los que lo rodean visualizan que tiene chances, sus dichos comienzan a transitar por un sendero un poco más comprensible que algunas de las cosas que ha dicho cuando empezó a instalarse.

