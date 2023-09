Perfil anunció el relanzamiento de "El Diario del Juicio" sobre el Juicio a las Juntas

En el marco del relanzamiento de El Diario del Juicio con el que se cubrió el Juicio a las Juntas Militares, Perfil realizó un evento en el Salón "Derechos Humanos", de los tribunales porteños, el mismo recinto donde fueron condenados los dictadores argentinos. Es una edición histórica de 96 páginas que se podrá encontrar a partir del domingo en todos los kioskos. A su vez, se trata de un material dedicado especialmente para trabajar en las escuelas.

Junto con los principales protagonistas de ese entonces, Jorge Fontevecchia anunció que se lanza el ejemplar que contiene el archivo histórico del Juicio a las Juntas Militares. Contiene el registro más fidedigno de aquellas 900 horas de juicio que marcaron la historia argentina.

El diario del juicio

El inicio del evento estuvo a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación, quien dijo: "Es un orgullo y una gran satisfacción para todos los que trabajamos en Perfil haber podido concretar este evento. En 1985 Editorial Perfil lanzó el Diario del Juicio, y hoy, 20 de septiembre, relanzar la reedición". La fecha no es aleatoria, sino que el 20 de septiembre de 1984 se publicó el informe de la CONADEP, que fue fundamental para el Juicio.

El acto se llevo a cabo en las mismas instalaciones donde se llevó a cabo el juicio, donde se juzgó y se condenó a personas muy poderosas entonces y donde testigos dejaban al descubierto un plan de secuestros, torturas y muerte ejercido desde el Estado.

Evento en la Sala "Derechos Humanos" por el relanzamiento de El Diario del Juicio a las Juntas.

Luego de la presentación, se dio lugar a la voz de los candidatos presidenciales 2023, Myriam Bregman, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Juan Schiaretti que se hicieron presente en video.

Lo mismo sucedió con Adolfo Perez Esquivel, Nobel de la Paz en 1980 que le otorgaron en reconocimiento por su lucha en defensa de la democracia y su militancia por encontrar con vida a miles de desaparecidos en la dictadura.

Los en ese momento llamados "jovenes fiscales" dieron el presente este miércoles en Tribunales y rememoraron esos largos meses de testimonios e investigación que llevaron a lograr que se juzgara a los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti. Lucas Palacios agradeció a los jueces que desde el primer momento los respetaron y dijo: "Si me pidieran una imagen de la Justicia, pondría esta Sala de este Tribunal. Me siento orgulloso de haber podido participar con una pequeña gran labor"

Quien también habló frente a las 150 personas que se encontraban en Salón fue el juez Ricardo Gil Lavedra, que hoy es el Presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. El magistrado aseguró que le resultaba conmovedor estar en la Sala junto con sus amigos. "El juicio fue una gran obra colectiva". También tuvo la palabra León Arslanian que agradeció la reedición, la difusión y el reconocimiento a Jorge Fontevecchia.

Taty Almeyda con la reedición de El Diario del Juicio en el evento hecho en Tribunales

En el cierre del evento tuvo la palabra el Cofundador de Editorial Perfil - CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, quien agradeció a los jueces y fiscales por haber hecho posible este juicio. "Era muy facil quemar papel, quemar los archivos que tenía la Justicia. Se nos ocurrió que si difundiamos el diario, un millón de personas podría tener esa información". Además habló del presente en el ámbito político: "40 años después no pensamos que iba haber un precandidato a presidente negacionista. Me gustaria pedirle a las autoridades la imperiosa necesidad de una ley que no permita estos agravios. Una ley que penalice el negacionismo. Alemania lo hizo en 2005 y hoy se pena. Yo nunca lo hubiera imaginado, pero es necesaria". Por su parte, Taty Almeyda tomó la palabra y dijo: "En este recinto donde se dijo esas palabras de Nunca Más y que cada vez insultan más la Memoria de nuestros hijos, el Nunca más es Nunca más."