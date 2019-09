Envalentonado tras el triunfo en Mendoza, el radicalismo se encolumna detrás de Macri

Tras la victoria contundente en Mendoza, el radicalismo dejó de lado las diferencias con el PRO y se abroqueló detrás de la figura de Mauricio Macri. Se quiere mostrar unido con la mira puesta en las elecciones de octubre. Alfredo Cornejo, el presidente del partido y gobernador saliente de esa provincia, advirtió que no debe haber dudas del respaldo radical al Presidente.

“Mi relación con Macri no ha sido buena. Pero no debe haber dudas de que queremos una victoria en octubre”, sostuvo el gran ganador de este domingo, no solo porque impulsó a Rodolfo Suárez, que se quedó con la Gobernación, sino porque lidera una corriente interna del radicalismo que toma impulso con este resultado.

El mandatario adelantó que el próximo sábado recibirá al jefe de Estado e invitó a los mendocinos a acompañarlo.

Cornejo ligó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, con el populismo y lo cuestionó con mucha dureza por el último acto que el dirigente peronista hizo en Mendoza. “No somos buenos anfitriones de los que vienen a empalagarse en aviones privados”, disparó el radical, en alusión a varios de los que, para asistir al acto a Fernández, vinieron en vuelos exclusivos.

También recordó la corrupción del kirchnerismo. “Acá nadie se hace cargo de los bolsos de López. Vuelven peores que antes”, sostuvo en alusión al Frente de Todos.

El gobernador saliente consideró que Alberto F cometió una “estupidez” al querer nacionalizar la discusión en la campaña provincial. “Acá hubo un error de hacer tremenda estupidez, que no valía la pena, de venir con todos los gobernadores a decirle a los mendocinos cómo debían votar”, sostuvo.

Ernesto Sanz se sumó a la reconciliación entre un sector del radicalismo (que este domingo triunfó) y Mauricio Macri. Cuando le preguntaron por televisión si el radicalismo no debía tener mayor protagonismo en la alianza de Gobierno, Sanz se atajó: “Lo discutimos después de octubre”.

