Estela de Carlotto: "Patricia Bullrich se transformó en la bandera de la venganza"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contra su persona, en el marco del escándalo de la escena con bolsas mortuorias durante la protesta opositora del 27F. "Me causa risa. Se piensa que tenemos un país de tontos", expresó.

"Tuve conversaciones con Patricia Bullrich cuando se comportaba de manera normal. Pero ahora se transformó en la bandera de la venganza", afirmó en declaraciones a El Destape Radio. "Yo no soy un Dios ni una mujer especial, soy una madre y abuela que lucha hace 43 años para que no se repita la historia", recalcó Carlotto, y agregó: "Yo lucho para que los hijos de Patricia Bullrich no pasen por lo mismo que nosotras".

En ese sentido, la referente de Derechos Humanos aseguró: "¿Cómo no voy a poder repudiar a Patricia Bullrich? Pero a ella, no a los jóvenes que no sabemos qué les dicen para que sigan esa maldad. Siendo jovencita Bullrich fue militante contra la Dictadura, pero después la vida la transformó. Pasó de ser una militante a una persona sin escrúpulos".

Bolsas mortuorias: Estela de Carlotto dijo que ve a Patricia Bullrich "convertida en un monstruo"

Ante las bolsas mortuorias en la marcha del sábado, Carlotto indicó: "Me dio espanto. Primero pensé que era mi cadáver y luego vi que era la persona que supuestamente maté. Hubiera preferido ser yo", "Yo me anoté para vacunarme, me llamaron por mi turno y fui a un hospital", "No le tengamos miedo a Bullrich". y "Los organismos de DDHH vamos a analizar si podemos denunciarlos por apología del delito".

Bullrich vs. Carlotto

La presidenta del PRO se refirió días atrás a las declaraciones de Estela de Carlotto, luego de que en la marcha opositora de este sábado 27 de febrero se utilizaran bolsas mortuorias que algunos manifestantes colocaron frente a la Casa Rosada. Tras las críticas de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri respondió: "Yo no le doy autoridad moral".

Patricia Bullrich se expresó sobre los comentarios de la militante por los derechos humanos y, en retrospectiva, a otro episodio asociado con las críticas de la dirigente. "Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de Santiago Maldonado dando por hecho, y diciéndome en una mesa, que tenía que aceptar que había una desaparición forzada. Yo me levanté y me fui porque ella estaba mintiendo", dijo en diálogo con TN.

"En la manifestación de Maldonado decían 'aparición sin vida de Patricia Bullrich', ponían mi cara con una bala en la cabeza. Estos no son más organismos de Derechos Humanos. Son organismos del poder kirchnerista", agregó la referente opositora