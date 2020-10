Fernández llamó a la unidad y aseguró que "no sobra nadie"

Pasaron más de diez meses de gobierno y casi un año desde que el Frente de Todos llegó al poder para que los dirigentes del oficialismo vuelvan a juntarse. La meta fue mostrar representación de todos los sectores de la alianza y presentar un Día de la Lealtad aún más amplio que el peronismo.

Sin sol en las primeras horas, caravanas que se hicieron sentir en todo el país, y la página oficial del acto colapsada y caída, Alberto Fernández fue el protagonista de la jornada con la que el Gobierno buscó dejar atrás diferencias internas que asomaron y comenzar una nueva etapa de reconstrucción después de una cuarentena por el coronavirus que dominó gran parte de la gestión.

El Presidente no solo le habló al peronismo: “Vamos a convocar a todos los argentinos a estar unidos porque el mundo nos exige la unidad porque la pandemia no ha terminado y no resolvimos el problema del virus”, dijo en su discurso. También hubo mensajes internos: “Acá no sobra nadie, todos hacemos falta”, sostuvo.

Aunque finalmente Cristina Kirchner no participó (ver aparte), el 17 de octubre tuvo asistencia virtual y presencial casi completa. Además de los gobernadores que acompañaron la fórmula presidencial del Frente de Todos, también dijeron presente jefes provinciales como Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), quien admite que de los jefes de Estado el actual presidente es con quien mejor se lleva, pero busca competir en la interna del Partido Justicialista que días atrás le ofrecieron a Fernández. “Es muy tranquilizador saber que uno cuenta con todos los gobernadores y sindicatos, allí reside gran parte del poder político de la Argentina y estoy seguro de que muchos empresarios también nos acompañan”, dijo Fernández al finalizar el acto con la cúpula de la CGT. Por la mañana, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, había hecho su propia demostración de fuerza con las caravanas de apoyo.

Reconstrucción. “No es que me revitaliza porque no me siento débil, lo que creo es que puede ser es un punto de inflexión”, dijo el jefe de Estado ante la consulta de PERFIL sobre si sentía que este acto revitalizaba su figura en un momento en el que la crisis económica y la cuarentena generan cuestionamientos.

Los dirigentes que acompañaron a Fernández en la sede de la Confederación General del Trabajo insistieron en que este acto no tuvo que ver con una respuesta a los banderazos opositores. “Esto no es contra nadie”, coincidían en la previa. Minutos después, el Presidente dijo: “No tiene sentido ver quién hace el banderazo más grande, lo que necesitamos es poner la fuerza y todo el empeño en poner a la Argentina de pie”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que “el peronismo no necesita expresar odio hacia nadie” a pesar de que ayer se vivió “otra expresión de violencia como lo es la violencia virtual al hackear la página sin un motivo positivo, sino el de arruinarle un festejo a una porción mayoritaria de la Argentina”. Horas antes, el Presidente compartió el primer acto peronista con Kicillof en la isla Martín García en donde Juan Domingo Perón estuvo detenido en 1945. Al finalizar el homenaje, Fernández retrasó el regreso a la Quinta de Olivos: quiso esperar que salga del horno el tradicional pan dulce de la panadería Rocío de la isla.

“Empezamos hoy un tiempo distinto, empezamos el tiempo de la reconstrucción de la Argentina. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros, sin odios ni rencores”, afirmó el jefe de Estado en el encuentro de la CGT a 75 años del 17 de octubre de 1945, cuando una movilización de obreros colmó la Plaza de Mayo para reclamar la liberación del entonces coronel Perón.

Fernández fue el único orador, pero un video mostró las distintas voces del Frente de Todos. José Luis Gioja habló como titular del PJ; Malena Galmarini por el Frente Renovador; Juan Zabaleta en representación de los intendentes; Héctor Daer por la CGT; Hugo Yasky por la CTA; Andrés “Cuervo” Larroque por La Cámpora y Emilio Pérsico fue la voz de los movimientos sociales. Con el Frente de Todos unidos, ahora estos dirigentes comenzarán la tarea de ampliar la alianza ya pensando en 2021 y, sobre todo, en la elección 2023.