Un periodista de la CNN cuestionó a Milei por cancelarle una entrevista a último momento

El periodista de la CNN en español Fernando del Rincón criticó este miércoles 27 de septiembre al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por cancelar una entrevista a último momento.

Según relató, desde el espacio del libertario le comentaron que "lo van a guardar por 10 días".

El diputado tenía pautada una entrevista con el periodista mexicano Fernando del Rincón, pero el equipo que asesora al economista pidió que no se haga.

Desde Buenos Aires, el periodista comenzó hablando del tema aclarando: "Quiero hacer una aclaración importante. En CNN en español se abre la puerta a todos. Hemos invitado reiteradas veces a Sergio Massa, pero no hemos obtenido respuesta".

En ese sentido, el comunicador contó lo que le pasó con Milei: "Una situación muy peculiar y particular con Javier Milei. Estaba reconfirmada la entrevista con el señor Milei. Durante el viaje veníamos con tranquilidad porque teníamos la entrevista pactada. Y menos de un día antes la cancela misteriosamente porque no dieron una respuesta".

Fernando del Rincón: "¿Dónde es que guardan a Javier Milei?"

A su vez, Del Rincón se lamentó por no enterarse el motivo de la decisión: "¡Qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme saber por qué no! Nosotros les guardamos el secreto. Lo que han hecho no se hace".

El conductor del programa Conclusiones (2011) de la reconocida cadena internacional se preguntó cuáles podían ser las posibles causas.

"¿Lo guardan por protección o seguridad? ¿Por su salud? ¿O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen? ¿Dónde es que guardan a Javier Milei?", insistió.

"Ya cuando lo dejen salir, aquí lo espero Javier", completó el periodista para luego comenzar con la entrevista a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

