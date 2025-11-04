Guido Giana será el nuevo viceministro de salud tras la renuncia de Cecila Loccisano

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de 2025, continúan los cambios en el gabinete de Javier Milei. Este lunes renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, según indicaron fuentes de la cartera a PERFIL, debido a que el ministro Mario Lugones "le limitó las funciones”.

A diferencia de otros cargos, el Ejecutivo nacional no demoró en oficializar su salida ni en designar a su reemplazo: Guido Giana. Lo hizo a través del Decreto 783/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Giana es un exfuncionario del PRO, cercano a Mario Lugones y, sobre todo, a Santiago Caputo. Se recibió en el ITBA como ingeniero químico y se especializó en administración hospitalaria y gestión pública.

Según consta en su perfil de Curriculum Vitae, trabajó en 2015 como líder del Equipo de Innovación Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Entre 2016 y 2019 fue gerente económico financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Además, se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del GCBA entre enero de 2020 y febrero de 2021. Luego pasó al sector privado, al Hospital Güemes —institución históricamente vinculada a Mario Lugones—, donde trabajó hasta este lunes como director de Administración y Finanzas.

Giana también fue concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO, partido que lo impulsó como candidato a intendente de ese distrito dentro de la coalición Juntos por el Cambio en 2017.

En su perfil de LinkedIn se describe a sí mismo como un “profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con un amplio conocimiento de los sistemas de salud” y “una persona con una profunda vocación de servicio, que entiende que la mejor manera de hacer política es a través de una buena gestión y que la mejor manera de cambiarle la vida a la gente es a través del trabajo”. Además, sostiene que “la política es sin lugar a dudas la única manera de mejorar, de manera estructural, la vida en sociedad de las personas”.

Con la asunción de Giana como nuevo viceministro, el Ministerio de Salud inicia una nueva etapa en la conducción administrativa, en línea con los recientes movimientos políticos tras los comicios legislativos.

Su llegada a este puesto estratégico no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de reacomodamientos dentro del equipo ministerial del presidente Javier Milei. Su designación se produjo luego de la salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior, de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y del nombramiento de Manuel Adorni como nuevo titular de la cartera de ministros.

Guido Giana, salpicado por sobreprecios en el PAMI

El flamante viceministro de Salud no está exento de supuestos hechos de corrupción. En septiembre de 2025 se conoció una denuncia por presuntas irregularidades en el PAMI por la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas a precios muy superiores a los del mercado.

De acuerdo con la presentación judicial, el organismo habría pagado hasta $230.000 por unidad, cuando su valor comercial promedio rondaba los $35.000. La operación se concretó en julio de este año mediante la Licitación Pública Nº 12/25, que adjudicó mediante la resolución interna del PAMI 2025/1560 a cinco proveedores (VSA ALTA COMPLEJIDAD, MSZ S.R.L., VISIÓN MÉDICA 2000 S.A., CENTRO ÓPTICO CASIN S.A. e IMPLANTEC S.A.) contratos por un total estimado en 80.730 millones de pesos.

En la causa apareció el nombre de Giana, señalado por su presunta participación en el proceso licitatorio. La Justicia aún busca determinar si existieron sobreprecios y responsabilidades administrativas en la adjudicación.

Cómo ingresó a la política Guido Giana

La historia sobre cómo llegó el nuevo viceministro de Salud a la política es llamativa. En 2014 sufrió un robo a mano armada en el que creyó que perdería la vida. Tras ese hecho, se acercó al PRO. Seis años más tarde, Giana fue noticia cuando protagonizó la defensa de su vivienda en medio de una toma de tierras en Guernica, donde vivía con su esposa y sus dos pequeños hijos.

Durante ese conflicto, pasó 95 días rodeado por una hilera de policías que custodiaban su domicilio y el de otros vecinos afectados por la gigantesca ocupación, que terminó con el desalojo de quienes intentaban apropiarse de los terrenos.

Otro hecho significativo en su trayectoria ocurrió en 2017, cuando, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal, le propusieron encabezar la lista de concejales de Presidente Perón. Giana aceptó, pero a pocos días de la elección fue secuestrado durante cinco días. Tras la denuncia judicial, nunca se esclareció quiénes fueron los responsables: estaban encapuchados y “solo quisieron asustarlo”, declaró entonces.

Dos años después fue candidato a intendente bajo el ala de María Eugenia Vidal por Juntos por el Cambio. Con ella compartió timbreos en Presidente Perón y, aunque perdió, logró consolidar buenos vínculos con el peronismo local, hegemónico en la tercera sección.

En aquellos años, Giana se consideraba “dialoguista” y “vidalista”. Aunque mantiene vínculos con el radicalismo y el peronismo de la tercera sección electoral, hoy su presente lo encuentra dentro del gobierno libertario, bajo el ala de Lugones y Santiago Caputo.

