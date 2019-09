Hebe de Bonafini convocó a gritarle "asesina" a Vidal por "matar a los chicos de hambre"

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó con dureza este jueves 6 de septiembre a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal porque "bajó el presupuesto de la comida para los niños" en la provincia de Buenos Aires. En este marco, pidió que a donde vaya se le grite "asesina".

“Vidal bajó el presupuesto de la comida para los niños. Ahora da 16 pesos por cada niño. Si les da un pedazo de pan con una tajada de hambre podrido, no les da fruta. Y a veces no alcanza para todos los niños que se caen desmayados de hambre”, denunció tras su histórica marcha en Plaza de Mayo, en referencia a la presunta disminución del presupuesto en los menús de las escuelas y comedores de la provincia.

Además criticó que la gobernadora continúe su campaña proselitista e insistió: “Adonde vaya hay que ir a gritarle lo que es: una asesina que mata a los chicos de hambre”. La dirigente criticó, también, a los legisladores que no asisten al Congreso de la Nación para tratar la Ley de Emergencia Alimentaria. “Compañeros diputados, ¿dónde están? Háganse presentes y saquen esta Ley que mientras tanto se están muriendo los niños de su Patria. Después no los quiero ver cantando el himno”, advirtió.

Por último, durante su discurso, Bonafini apuntó contra el decreto del presidente, Mauricio Macri, que habilitó el ingreso al país de residuos sin certicado de inocuidad. “Vieron que Macri va a importar basura. Toda la mierda de Estados Unidos y Europa la van a traer para acá sin saber si es tóxico o no”, denunció, y recordó una controversia similar durante el menemismo. “No hay que olvidarse que cada vez que vienen estos tipos traen la basura para acá. Con ellos, que son bastante basura, nos sobra”, manifestó.

Hebe de Bonafini es conocida por sus polémicas frases. Tras la elecciones primarias, se burló de los jueces que "se están queriendo jubilar" ante un eventual gobierno de Alberto Fernández y advirtió: "No los vamos a dejar ir". Y apuntó también contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "No sabe que va a morir como una ratita porque el que viene, viene fuerte", aseguró.

Poco antes, había celebrado la absolucion del ex jefe del Ejército César Milani en el juicio de lesa humanidad que se le siguió en La Rioja, al asegurar que “siempre creyó” en la inocencia del militar retirado. “Sabía que era inocente y que no podía pasar otra cosa más que su absolución en este juicio. Siempre confié en él (Milani) y sabía que no estaba implicado en este caso”, dijo en declaraciones al canal Crónica TV.

AB EA