Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló de las elecciones 2023 y prometió una reforma laboral y previsional en caso de llegar a la presidencia. En ese plano, descartó una alianza con dirigentes del Frente de Todos. “Yo con todo el espacio oficialista-kirchnerista no me voy a poner de acuerdo nunca”, opinó.

El jefe comunal porteño remarcó la importancia de “generar consensos de la manera más amplia posible” entre los diferentes espacios políticos, de los cuales excluyó al oficialismo. “No es con todos”, comentó, ya que en ese espacio hay “gente que eligió cerrar las escuelas” y que “usó la excusa de la pandemia para abrir las cárceles”.

Rodríguez Larreta apuntó en particular contra el presidente Alberto Fernández, que la semana pasada “volvió a hablar de aumentar las retenciones y después lo contradijeron”. Por eso, “nunca podría ponerme de acuerdo con un espacio que cree que la inflación se va a bajar con el control de precios”, argumentó el dirigente de Juntos por el Cambio este lunes 23 de mayo en diálogo con Radio Mitre.

Los replanteos que propuso Rodríguez Larreta

En tono presidencial, más allá de que públicamente afirma que se encuentra trabajando sólo en los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta se refirió a dos cambios estructurales que realizaría.

Diego Valenzuela: "No se puede gobernar la provincia de Buenos Aires desde La Plata, hay que estar y conocer el territorio"

"Hay que bajar la inflación, eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más de lo que tenemos, eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral", sostuvo en primer término.

También se refirió a "replantear el sistema jubilatorio" para mantener un equilibrio fiscal "sostenido en el tiempo".

Qué dijo el Jefe de Gobierno porteño sobre la inflación

Crítico al igual que otras figuras de Juntos por el Cambio que acusan al presidente Alberto Fernández de no tener un plan para solucionar los problemas del país, Larreta se plegó al discurso de que son elementos multicausales los que dificultan la economía nacional.

"Es un tema complejo, no hay un eslogan. Si Argentina no crece, no hay salida. Tenemos que volver a crecer y eso requiere inversión, reglas de juego clara, que se produzca más y que no gastemos mas de lo que tenemos", subrayó. Además, habló de llevar adelante un "plan integral" para bajar la inflación.

"Hay que fijar el rumbo, decir hacia dónde vamos. Obviamente ni en cuatro días ni cuatro meses vas a solucionar los problemas, pero sí decir hacia dónde vamos", sostuvo.

Larreta, su candidatura y las presidenciales en Juntos por el Cambio

El alcalde también habló de cómo imagina la disputa interna por las presidenciales en la coalición cambiemita y dijo que imagina una PASO para zanjar las candidaturas que, a día de hoy, tiene confirmados a Patricia Bullrich y Miguel Pichetto, pero que tiene danzando a Gerardo Morales, Facundo Manes y Mauricio Macri.

“Los candidatos de Juntos por el Cambio los va a elegir la gente, falta un año para el cierre de listas. Mi obsesión es con la Ciudad porque es mi responsabilidad, pero también tengo una obsesión similar con tener un plan para sacar la Argentina adelante, no hay soluciones mágicas, pero podemos salir adelante con un plan y sostenerlo tiempo”, expresó.

Larreta habló de federalismo y cuestionó el unitarismo del kirchnerismo

Crítico contra los gobernadores provinciales que apoyan al Frente de Todos, Rodríguez Larreta pidió mayor autonomía para las 24 jurisdicciones nacionales. “Nunca hemos sido tan unitarios como ahora, el kirchnerismo concentró mucho poder en el gobierno nacional para tenernos agarrados a todos, hay gobernadores que parecen más delegados del gobierno nacional que una provincia autónoma”, cuestionó.

Patricia Bullrich, a favor de Javier Milei: "Tenemos que hablar de sus ideas, con las que concuerdo”

Además, arremetió contra el área de educación nacional: “El Ministerio de Educación nacional no maneja colegios, pero fija lineamientos. No podemos dejar librado a que el gobernador le dé o no prioridad a la educación”, dijo.

El Jefe de Gobierno dijo que haría con Aerolíneas Argentinas e YPF

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se refirió a una apertura mayor en los vuelos del país y dijo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales debería ser una empresa privada.

“Con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más, ojalá vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina, ojalá pueda volver esta conexión entre provincias”, expresó Larreta. También analizó que actualmente existen la mitad de vuelos que en 2019 y dijo: "Volvería a proponer que haya vuelos de todo tipo”. “Necesitamos más aeropuertos, no menos”, apuntó contra el Gobierno Nacional.

Sobre YPF, dijo que “debería funcionar como empresa privada”, pero aclaró que la participación estatal debería darse mediante capitales. “Puede ser de capitales del Estado, obviamente. Pero tiene que funcionar como empresa privada, es de la única manera que se consiguen inversiones e YPF requiere una inversión enorme porque tiene un rol rector en la política energética, debe tener la mayor eficiencia posible”, agregó.