Jorge Asís: "El Jefe de Gabinete en realidad es Alberto, con rango de presidente"

El analista político Jorge Asís habló este miércoles sobre la carta en que la vicepresidenta Cristina Kirchner critica a parte del gobierno y llama crear un amplio acuerdo nacional, diciendo que, en realidad, "salvó" al presidente Alberto Fernández y "ahora la pelota está del lado de la oposición".

"La carta me parece que fue una posición muy oportuna, hacía falta escuchar su voz. La carta salvó a Alberto, no creo que le quite poder, porque hasta el lunes había una visión mucho más pesimista", opinó Asís en el canal América.

Asís dijo que cree que "la palabra de la Doctora tranquilizó" al Gobierno y, si bien apareció "una cantidad de interpretaciones que fue, sinceramente, una excesiva de sutilezas", "planteo me parece que tiene que tranquilizar a la oposición, que tiene que ver con el acuerdo, ahora la pelota está para el lado de la oposición".





En ese sentido, Asís dijo que cree que "el Jefe de Gabinete, en realidad, es Alberto Fernández con rango de presidente" y la carta dejó surgir "un sinceramiento en materia de poder". "Quien convoque a esa mesa tiene que ser el Presidente, que tiene una tendencia acaparadora", afirmó.

"Esta carta blinda el gabinete inmediatamente, pero los cambios se van a dar hacia finales del noviembre, se quieren fortalecer para diciembre porque esperan algún cisne amarillo: la vacuna, que según mi información la más cercana y encaminada es la rusa", anticipó Asís.

"Cuando no ves autoridad, reacción y no sabés dónde está el poder, cualquiera ve qué te puede sacar, porque cuando estás con esa debilidad, no estás en condiciones de reprimir a nadie", analizó Asís, y agregó que el presidente está "bajo una tensión muy fuerte" porque "pueden afectarle algunos de los rumores".

"Está con un conglomerado de conflictos que son muy fuertes. Hay mucha cizaña en los laderos de Alberto y la Doctora que pueden influir en algún momento", afirmó.



